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Макконахи может стать губернатором Техаса

Выборы на этот пост запланированы на 2022 год.

11 марта 2021, 14:00
<p>Мэттью Макконахи. Фото © Getty Images / Noam Galai</p>

Мэттью Макконахи. Фото © Getty Images / Noam Galai

Известный американский актёр Мэттью Макконахи в видеоподкасте The Balanced Voice заявил, что начал думать над выдвижением на пост губернатора штата Техас (США). Интервью артиста опубликовано в YouTube.

В ходе подкаста 51-летний Макконахи рассказывал о себе как об отце и профессоре Техасского университета. Актёр задался вопросом, чем, кроме кино, он хотел бы заниматься в будущем. Тогда же он пришёл к выводу, что ему действительно есть чему научить других и чем поделиться.

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В свою очередь ведущая передачи Рания Манкариус спросила Макконахи, может ли выдвижение на пост губернатора Техаса стать следующим шагом в его жизни, на что обладатель "Оскара" ответил: "Это стоит серьёзно обдумать".

Отметим, что в ноябре прошлого года Макконахи оценил свой шанс уйти в политику, заявив, что подобная деятельность кажется ему безнадёжной. Известно, что сам актёр родился в Техасе и сейчас живёт там вместе с семьёй. Выборы губернатора штата запланированы на 2022 год.

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Ранее Мэттью Макконахи рассказал, как Леонардо Ди Каприо "подвинул" его с главной роли в легендарном "Титанике".

Мэттью Макконахи — актёр, одинаково хорошо чувствующий себя и в комедийном, и в драматическом жанре. Привлекательная внешность надолго обеспечила его ролями в романтических комедиях ("Свадебный переполох", "Как отделаться от парня за 10 дней"), но по-настоящему его талант раскрывается в триллерах и драмах: "Время убивать", "Линкольн для адвоката", "Далласский клуб покупателей", "Интерстеллар", а также нашумевший сериал "Настоящий детектив". Подробнее о биографии, личной жизни и карьере популярного актёра читайте на uznayvse.ru.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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