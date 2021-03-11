Макконахи может стать губернатором Техаса

Известный американский актёр Мэттью Макконахи в видеоподкасте The Balanced Voice заявил, что начал думать над выдвижением на пост губернатора штата Техас (США). Интервью артиста опубликовано в YouTube.

В ходе подкаста 51-летний Макконахи рассказывал о себе как об отце и профессоре Техасского университета. Актёр задался вопросом, чем, кроме кино, он хотел бы заниматься в будущем. Тогда же он пришёл к выводу, что ему действительно есть чему научить других и чем поделиться.

В свою очередь ведущая передачи Рания Манкариус спросила Макконахи, может ли выдвижение на пост губернатора Техаса стать следующим шагом в его жизни, на что обладатель "Оскара" ответил: "Это стоит серьёзно обдумать".

Отметим, что в ноябре прошлого года Макконахи оценил свой шанс уйти в политику, заявив, что подобная деятельность кажется ему безнадёжной. Известно, что сам актёр родился в Техасе и сейчас живёт там вместе с семьёй. Выборы губернатора штата запланированы на 2022 год.

Мэттью Макконахи — актёр, одинаково хорошо чувствующий себя и в комедийном, и в драматическом жанре. Привлекательная внешность надолго обеспечила его ролями в романтических комедиях ("Свадебный переполох", "Как отделаться от парня за 10 дней"), но по-настоящему его талант раскрывается в триллерах и драмах: "Время убивать", "Линкольн для адвоката", "Далласский клуб покупателей", "Интерстеллар", а также нашумевший сериал "Настоящий детектив". Подробнее о биографии, личной жизни и карьере популярного актёра читайте на uznayvse.ru.

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