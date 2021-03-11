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Геннадий Онищенко назвал начинку в блинах нарушением русской традиции

Он назвал разумной мерой предосторожности запрет на продажу такого угощения на масленичных ярмарках.

11 марта 2021, 13:43

Фото © Pixabay

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказался о запрете продажи блинов с начинкой в Нижегородской области. Он назвал это разумной мерой предосторожности и объяснил её санитарными нормами, не связанными с коронавирусом.

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"Запретили, наверное, по той простой причине, чтобы от греха подальше не отравились, потому что продажа (блинов. — Прим. Лайфа) везде — это нарушение условий технологии приготовления. Да при чём тут коронавирус, коронавирус на начинку не влияет! И потом, это не русская традиция, блины с начинкой. Блин — это Солнце! Но Солнце не бывает с начинкой. Вообще-то, в русской традиции этого не было никогда", — рассказал Лайфу парламентарий.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в условиях коронавируса разрешил масленичные гуляния, но запретил там продажу блинов с начинкой. Также на праздновании запретили дегустации, а блины будут продавать только в закрытой одноразовой упаковке.

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А ранее в России подсчитали "индекс блина". Так, приготовление стопки этого угощения в среднем обойдётся жителям страны в 303 рубля. В эту сумму входит покупка молока, яиц, муки, масла и сахара.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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