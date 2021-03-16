Умер актёр из фильма "Чужой" Яфет Котто
Причина смерти артиста пока не сообщается.
Яфет Котто. Фото © Getty Images / Suzi Pratt
Американский актёр Яфет Котто скончался на 82-м году жизни. Об этом в "Фейсбуке" сообщила его жена Тесси Синахон.
"В некоторых своих фильмах ты играл злодеев, но для меня и многих людей ты стал настоящим героем", — написала супруга актёра.
Причина смерти Котто пока не известна.
Яфет Котто стал известным благодаря ролям в фильмах "Чужой", "Живи и дай умереть", "Бегущий человек", "Афера Томаса Крауна" и других.
Ранее Лайф сообщал, что умер один из создателей театрального фестиваля "Пять вечеров", известный актёр и режиссёр Александр Гетман.
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