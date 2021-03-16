Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Умер актёр из фильма "Чужой" Яфет Котто

Причина смерти артиста пока не сообщается.

16 марта 2021, 08:22
<p>Яфет Котто. Фото © Getty Images / Suzi Pratt</p>

Яфет Котто. Фото © Getty Images / Suzi Pratt

Американский актёр Яфет Котто скончался на 82-м году жизни. Об этом в "Фейсбуке" сообщила его жена Тесси Синахон.

"В некоторых своих фильмах ты играл злодеев, но для меня и многих людей ты стал настоящим героем", — написала супруга актёра.

Актёр из фильма "Летят журавли" Николай Сморчков умер от коронавируса

Актёр из фильма "Летят журавли" Николай Сморчков умер от коронавируса

Причина смерти Котто пока не известна.

Яфет Котто стал известным благодаря ролям в фильмах "Чужой", "Живи и дай умереть", "Бегущий человек", "Афера Томаса Крауна" и других.

Актёр из сериала "Сваты" Иван Марченко умер от рака в 43 года

Актёр из сериала "Сваты" Иван Марченко умер от рака в 43 года

Ранее Лайф сообщал, что умер один из создателей театрального фестиваля "Пять вечеров", известный актёр и режиссёр Александр Гетман.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1