Умер актёр из фильма "Чужой" Яфет Котто

Американский актёр Яфет Котто скончался на 82-м году жизни. Об этом в "Фейсбуке" сообщила его жена Тесси Синахон.

"В некоторых своих фильмах ты играл злодеев, но для меня и многих людей ты стал настоящим героем", — написала супруга актёра.

Причина смерти Котто пока не известна.

Яфет Котто стал известным благодаря ролям в фильмах "Чужой", "Живи и дай умереть", "Бегущий человек", "Афера Томаса Крауна" и других.

Ранее Лайф сообщал, что умер один из создателей театрального фестиваля "Пять вечеров", известный актёр и режиссёр Александр Гетман.

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