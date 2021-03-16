Российский школьник слил в Сеть интимное видео с учительницей, танцующей стриптиз

Учительница в одной из школ Татарского района Новосибирской области уволилась из-за интимного видео, на котором она медленно танцует и раздевается. Дело в том, что запись начали пересылать друг другу её ученики. После огласки педагогу пришлось уйти из профессии и даже уехать из региона. Об этом пишет портал Ngs.ru.

Как утверждают в школьной администрации, ученик девятого класса взломал личную страничку своей учительницы в соцсети ещё в начале марта.

"Со слов учителя, ученик взломал её аккаунт, вытащил это видео, и вот такая ситуация произошла. Она уволилась и сразу же уехала. С учеником мы поговорили, и беседы проведены, и индивидуальная работа с ним ведётся", — рассказала замдиректора по учебно-воспитательной работе.

По её словам, подросток во всём сознался. При этом семью мальчика замдиректора охарактеризовала как не самую благополучную.

"Сейчас у него начнутся экзамены, ему же доучиться надо, чтобы поступить куда-нибудь. Учительница была очень хорошей, вела у нас два предмета — английский и немецкий, работала психологом", — добавила педагог.

По информации портала, учительница отрицает, что якобы сама отправила откровенное видео школьнику. Она заверила, что интимный ролик предназначался для её молодого человека: она переслала его возлюбленному в одной из соцсетей, а позднее удалила свою страницу.

"Мой аккаунт взломали. Мне сказали, кто это сделал. Я сразу же поставила в известность администрацию, всё объяснила и в этот же день написала заявление об увольнении. Я просто не смогла бы после этого случая работать в коллективе и смотреть ученикам в глаза", — рассказала педагог в беседе с порталом.

Как отмечает издание, женщина пыталась поговорить с учеником и его родителями, однако те, по её словам, "на контакт не пошли". Девятиклассник же в свою очередь и вовсе избегал любых пересечений с ней. Разбираться с этой семьёй сибирячка не планирует, поскольку видео уже разошлось по Сети. Педагог уволилась из школы и даже решила поменять род деятельности и больше не заниматься преподаванием.

А ранее учительница из Петербурга рассказала о своём увольнении из-за смешных роликов в соцсети TikTok. Её внеклассная деятельность пришлась по душе далеко не всем.

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