Учительница из Питера в слезах рассказала о своём увольнении из-за смешных роликов в TikTok
Школьники обожают учителей, которые стараются быть с ними на одной волне. Поэтому, когда героиня этого материала начала снимать шуточные ролики о жизни преподавателя, ученики с радостью принимали участие в съёмках. Вот только такая внеклассная деятельность нравилась далеко не всем.
Кадры из видео © TikTok / mozhnodasha
Блогерша mozhnodasha проработала учительницей русского языка и литературы в одной из питерских школ два года. Но в начале 2021 года Дарина зарегистрировалась в "Тиктоке" и начала снимать забавные ролики о тяжёлых трудовых буднях преподавателя. Ученики и пользователи соцсети в восторге: за пару месяцев на блог подписалось 15 тысяч человек. Однако администрация школы такие шутки не понимает.
Кадры из видео © TikTok / mozhnodasha
Начальство Дарины чётко дало ей понять, что её ролики — нарушение "морального кодекса" и "обесценивание статуса учителя". А видео, в котором девушка и её муж танцуют в халатах, вообще сравнили с порнографией. Мол, у детей фантазия безграничная — мало ли что они себе выдумают. Терпеть "высокие моральные принципы" школы учительница больше не могла.
Мне очень обидно за себя и уже давно. Учитель всем что-то должен и не имеет права на личную жизнь. Обязан быть божеством, которое не ест, не ходит в туалет. Он должен только учить, а не кривляться перед камерой — так выглядит моральный кодекс по мнению руководства школы
Кадры из видео © TikTok / mozhnodasha
Дожидаться увольнения петербурженка не стала — написала заявление по собственному желанию. Правда, решение было совсем не лёгким. В ролике, который набрал 1,2 миллиона просмотров, Дарина в слезах рассказала о том, что тематика её блога изменится, ведь теперь она не учитель. Кстати, призвание преподавателя девушке пришлось променять на наращивание ресниц, пишет Readovka.
WOW-news
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