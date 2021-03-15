Юрий Шатунов расплакался при встрече с основателем "Ласкового мая", который прозябает в нищете

47-летний Юрий Шатунов стал героем шоу "Привет, Андрей" на канале "Россия-1", анонс которого появился на его ютуб-канале. Во время передачи артисту пришлось пережить довольно эмоциональный момент. Он встретился с создателем группы "Ласковый май" Сергеем Кузнецовым, который первым понял, какое будущее может ждать воспитанника интерната.

Скриншот © YouTube / Юрий Шатунов

Перед зрителями предстал 57-летний побитый жизнью мужчина, в котором сложно узнать создателя хитов "Белые розы", "Розовый вечер", "Седая ночь". После того как Кузнецов покинул "Ласковый май", у него начались проблемы с алкоголем, а затем ухудшилось и материальное положение. Сейчас он вместе с 90-летней мамой живёт в двухкомнатной квартире в Оренбурге и получает крошечную пенсию.

Скриншот © YouTube / Юрий Шатунов

Здравствуйте, я Сергей Кузнецов, который создал группу "Ласковый май". Я получаю пенсию восемь тысяч рублей. Остаются друзья, которые мне помогают. Ну а что теперь поделать? Сергей Кузнецов

Юрий Шатунов, увидев сюжет про то, в каких условиях живёт человек, который дал ему путёвку в жизнь, не смог сдержать эмоций. Певец расплакался и, когда Сергей Кузнецов появился в студии, заключил его в свои объятия. "Это так неожиданно, мы давно не виделись… Все эти годы я помогаю ему всем, чем могу. По контракту я его до конца жизни обеспечиваю", — отметил артист.

Фото © Instagram / yuriy_shatunov

Экс-солист группы "Ласковый май" сейчас живёт в Германии и занимается сольным творчеством. Он ведёт инстаграм, где недавно рассказал про свои майские концерты, а также не стал отставать от моды и завёл страницу в "Тиктоке".

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