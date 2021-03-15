Красная дорожка позора: 10 звёзд на "Грэмми-2021", чей наряд вызвал смех даже у папарацци
В США отгремела 63-я церемония вручения музыкальных наград "Грэмми", где звёзды получили заветные статуэтки. Так, Билли Айлиш второй год победила в номинации "Лучшая запись года", а Бейонсе побила рекорд исполнительницы Элисон Краусс, завоевав за свою звёздную карьеру 28 статуэток. Но внимания удостоились не только музыкальные заслуги артистов, но и их наряды.
Фото © Instagram / badbunnypr, dojacat
Doja Cat (Амала Ратна Зандиле Дламини) — американская певица, рэперша, продюсер. Исполнительница решила, что откровенности никогда не бывает много, и сразила всех своим выдающимся декольте
Фото © Instagram / dojacat
Наряд американской инди-фолк-рок-певицы Фиби Бриджерс отлично подошёл бы для Хеллоуина, но артистка не стала ждать октября и надела его прямо сейчас
Фото © Instagram / phoebebridgers
Американская актриса и певица Ноа Линдси Сайрус выбрала платье сложного кроя, которое пользователи Сети уже успели сравнить с подушкой для беременных
Фото © Instagram / noahcyrus
Пуэрто-риканский певец и рэпер Bad Bunny (Бенито Антонио Мартинес Окасио) дополнил свой наряд от Burberry шапочкой с ушками, чтобы от серьёзности не осталось и следа
Фото © Instagram / badbunnypr
Гарри Стайлз — британский певец и актёр, получивший известность благодаря участию в группе One Direction. К жилету и жёлтому клетчатому пиджаку модник добавил сиреневое боа, чтобы у зрителей не было шансов его не заметить
Обладательница "Грэмми", американская певица и автор песен Билли Айлиш добавила немного мотивов из дикой природы, примерив необычный камуфляж и добавив "опасный" маникюр
Рэперша Chika добавила к спортивному образу немного женственности, не забыв про рюши на маске
Фото © Instagram / recordingacademy, chikalogy
Американская певица, рэперша и актриса Lizzo составила достойную пару Гарри Стайлзу, примерив длинное платье с рюшами, расположенными в довольно странном месте
Фото © Instagram / lizzobeeating
А наряды трёх сестер из рок-группы Haim острые на язык пользователи сравнили с эволюцией покемона
Фото © Instagram / haimtheband
По наряду этой "хищницы" в откровенном платье сразу видно, что она музыкант, — скрипачка Mapy не забыла захватить с собой инструмент
.@MapyViolinist at the 63rd Annual GRAMMY Awards. #GRAMMYs pic.twitter.com/71kcYZ8Zbc— #GRAMMYs (@AwardShowNews) March 14, 2021
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