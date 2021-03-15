Красная дорожка позора: 10 звёзд на "Грэмми-2021", чей наряд вызвал смех даже у папарацци

Doja Cat (Амала Ратна Зандиле Дламини) — американская певица, рэперша, продюсер. Исполнительница решила, что откровенности никогда не бывает много, и сразила всех своим выдающимся декольте

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Наряд американской инди-фолк-рок-певицы Фиби Бриджерс отлично подошёл бы для Хеллоуина, но артистка не стала ждать октября и надела его прямо сейчас

Фото © Instagram / phoebebridgers

Американская актриса и певица Ноа Линдси Сайрус выбрала платье сложного кроя, которое пользователи Сети уже успели сравнить с подушкой для беременных

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Пуэрто-риканский певец и рэпер Bad Bunny (Бенито Антонио Мартинес Окасио) дополнил свой наряд от Burberry шапочкой с ушками, чтобы от серьёзности не осталось и следа

Фото © Instagram / badbunnypr

Гарри Стайлз — британский певец и актёр, получивший известность благодаря участию в группе One Direction. К жилету и жёлтому клетчатому пиджаку модник добавил сиреневое боа, чтобы у зрителей не было шансов его не заметить

Фото © Instagram / recordingacademy

Обладательница "Грэмми", американская певица и автор песен Билли Айлиш добавила немного мотивов из дикой природы, примерив необычный камуфляж и добавив "опасный" маникюр

Фото © Instagram / recordingacademy

Рэперша Chika добавила к спортивному образу немного женственности, не забыв про рюши на маске

Фото © Instagram / recordingacademy, chikalogy

Американская певица, рэперша и актриса Lizzo составила достойную пару Гарри Стайлзу, примерив длинное платье с рюшами, расположенными в довольно странном месте

Фото © Instagram / lizzobeeating

А наряды трёх сестер из рок-группы Haim острые на язык пользователи сравнили с эволюцией покемона

Фото © Instagram / haimtheband

По наряду этой "хищницы" в откровенном платье сразу видно, что она музыкант, — скрипачка Mapy не забыла захватить с собой инструмент

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