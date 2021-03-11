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Баскетболистка ростом 2 м надела прозрачное бельё, показав, в чём особенная прелесть высоких девушек

Спортсменка пленила подписчиков своими формами.

11 марта 2021, 14:59

Фото © Instagram / ecambage

29-летняя баскетболистка Лиз Кэмбидж добивается успехов не только в спортивной сфере. Девушка ростом два метра три сантиметра покоряет и мир моды, рекламируя в том числе Adidas Basketball, Via Drop и Bonds.

Фото © Instagram / ecambage

Фото © Instagram / ecambage

Во время одной из последних фотосессий красавица позировала в нижнем белье от бренда Рианны Savage x Fenty. Лиз надела белый комплект с чулками и поясом, показывая на камеру свои соблазнительные формы и татуировки. Не смутило спортсменку и то, что её наряд оказался прозрачным. Однако, чтобы жаркие фото не удалили из её инстаграма, она предпочла замазать самые пикантные места.

Фото © Instagram / ecambage

Фото © Instagram / ecambage

Откровенные кадры за день набрали почти 92 тысячи лайков, и фанаты засыпали звезду баскетбола комплиментами. Юзеры называли Лиз мечтой и отмечали, что из-за неё хотят встречаться с высокими девушками.

Чистое искушение 🔥🔥🔥🔥🔥🔥

marcus.jefferson.9400

Фото © Instagram / ecambage

Фото © Instagram / ecambage

Спасибо Богу за то, что он создал такую женщину

2tall_32

Должно быть, это самая крутая женщина ростом два метра, которую я когда-либо видел

tommy_woolridge

Ты заставила меня встречаться с высокой девушкой

kingjay_da1

Папа Лиз Кэмбидж нигериец, а мама — австралийка. Спортсменка провела детство в Мельбурне, а в подростковом возрасте переехала в США, чтобы профессионально играть в баскетбол, и теперь считается одной из лучших баскетболисток страны, пишет Daily Mail.

Фотограф показала вокалистку Little Big с такого ракурса, что перед ней не устоит ни один мужчина

Фотограф показала вокалистку Little Big с такого ракурса, что перед ней не устоит ни один мужчина

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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