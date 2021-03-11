Баскетболистка ростом 2 м надела прозрачное бельё, показав, в чём особенная прелесть высоких девушек
Спортсменка пленила подписчиков своими формами.
29-летняя баскетболистка Лиз Кэмбидж добивается успехов не только в спортивной сфере. Девушка ростом два метра три сантиметра покоряет и мир моды, рекламируя в том числе Adidas Basketball, Via Drop и Bonds.
Во время одной из последних фотосессий красавица позировала в нижнем белье от бренда Рианны Savage x Fenty. Лиз надела белый комплект с чулками и поясом, показывая на камеру свои соблазнительные формы и татуировки. Не смутило спортсменку и то, что её наряд оказался прозрачным. Однако, чтобы жаркие фото не удалили из её инстаграма, она предпочла замазать самые пикантные места.
Откровенные кадры за день набрали почти 92 тысячи лайков, и фанаты засыпали звезду баскетбола комплиментами. Юзеры называли Лиз мечтой и отмечали, что из-за неё хотят встречаться с высокими девушками.
Чистое искушение 🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Спасибо Богу за то, что он создал такую женщину
Должно быть, это самая крутая женщина ростом два метра, которую я когда-либо видел
Ты заставила меня встречаться с высокой девушкой
Папа Лиз Кэмбидж нигериец, а мама — австралийка. Спортсменка провела детство в Мельбурне, а в подростковом возрасте переехала в США, чтобы профессионально играть в баскетбол, и теперь считается одной из лучших баскетболисток страны, пишет Daily Mail.
WOW-girls
Фотограф показала вокалистку Little Big с такого ракурса, что перед ней не устоит ни один мужчина
сегодня в 09:01
Миллионер подал в суд на свою бывшую, заявив, что она тайно устраивала у него дома голые съёмки
сегодня в 07:37
Медсестре пришлось уволиться с работы, когда коллега показала боссу её откровенные фото для продажи
вчера в 15:46
Выбор редакции
Фотограф показала вокалистку Little Big с такого ракурса, что перед ней не устоит ни один мужчина
Модель Playboy даст фору любой молодой девушке, пока ухажёры не будут знать её возраст в паспорте
Фукусиму закрыли 10 лет назад после взрыва, и лишь двое жителей остались ради брошенных там животных
"Счастье любить и быть любимыми!" Волочкова показала жениха, с которым вновь сошлась
На Украине продлили санкции в отношении двух российских банков
Комментариев: 0