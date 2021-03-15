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Звезду шоу "Пацанки" Диану Субботину задержали с наркотиками в центре Москвы

Вещество отправлено на экспертизу.

15 марта 2021, 10:18
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/Ba4Ly3sF0J7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_batman_95_</a></p>

Фото © Instagram / _batman_95_

Экс-участница шоу "Пацанки" Диана Субботина была задержана в центре Москвы, при ней нашли наркотики. Как сообщил источник Лайфа, полицейские обнаружили у 26-летней девушки пакет со следами запрещённого порошкообразного вещества.

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Как уточнил собеседник Лайфа, в минувшее воскресенье, 14 марта, в Басманном районе столицы двое сотрудников ГИБДД остановили автомобиль, в котором находилась Диана Субботина в компании некоего молодого человека и экс-участницы шоу "Пацанки" Зарины Голубцовой. В ходе досмотра, который провели правоохранители, у Субботиной обнаружили пакет с неизвестным порошком. Предположительно, это мефедрон.

По факту обнаружения наркотиков у звезды телешоу проводится проверка. Откуда они оказались у девушки — пока не известно.

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А ранее Лайф писал, что у экс-главы "Сибантрацита" Максима Барского в аэропорту нашли наркотики. Багаж прибыл в столицу России в грузовом отделении пассажирского авиалайнера из Нью-Йорка.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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