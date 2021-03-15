Звезду шоу "Пацанки" Диану Субботину задержали с наркотиками в центре Москвы

Экс-участница шоу "Пацанки" Диана Субботина была задержана в центре Москвы, при ней нашли наркотики. Как сообщил источник Лайфа, полицейские обнаружили у 26-летней девушки пакет со следами запрещённого порошкообразного вещества.

Как уточнил собеседник Лайфа, в минувшее воскресенье, 14 марта, в Басманном районе столицы двое сотрудников ГИБДД остановили автомобиль, в котором находилась Диана Субботина в компании некоего молодого человека и экс-участницы шоу "Пацанки" Зарины Голубцовой. В ходе досмотра, который провели правоохранители, у Субботиной обнаружили пакет с неизвестным порошком. Предположительно, это мефедрон.

По факту обнаружения наркотиков у звезды телешоу проводится проверка. Откуда они оказались у девушки — пока не известно.

А ранее Лайф писал, что у экс-главы "Сибантрацита" Максима Барского в аэропорту нашли наркотики. Багаж прибыл в столицу России в грузовом отделении пассажирского авиалайнера из Нью-Йорка.

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