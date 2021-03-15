Вакцину "Спутник V" одобрят для Европы не раньше мая

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрит использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" не раньше мая. Об этом сообщил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"Мы должны проверить стандарты производства. Я думаю, что до конца апреля мы не будем готовы", — сказал Кавалери в эфире радиостанции Il Sole 24 Ore.

При этом он уточнил, что препарат заслуживает всеобщего интереса и в EMA рады возможности сотрудничества с компанией-производителем.

Ведущий программы спросил у Кавалери, может ли в мае быть одобрено использование препарата, на что получил утвердительный ответ.

Ранее координатор Швеции по вакцинации Ричард Бергстрём заявил, что страна уже в июне может получить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

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