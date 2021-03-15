Вакцину "Спутник V" одобрят для Европы не раньше мая
При этом в регуляторе отметили, что российский препарат заслуживает всеобщего интереса.
Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрит использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" не раньше мая. Об этом сообщил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.
"Мы должны проверить стандарты производства. Я думаю, что до конца апреля мы не будем готовы", — сказал Кавалери в эфире радиостанции Il Sole 24 Ore.
При этом он уточнил, что препарат заслуживает всеобщего интереса и в EMA рады возможности сотрудничества с компанией-производителем.
Ведущий программы спросил у Кавалери, может ли в мае быть одобрено использование препарата, на что получил утвердительный ответ.
Ранее координатор Швеции по вакцинации Ричард Бергстрём заявил, что страна уже в июне может получить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Применение российского препарата одобрило уже свыше 50 стран мира.
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