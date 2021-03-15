Жители Швеции смогут привиться "Спутником V" уже в июне

Российский препарат может стать дополнением к нынешнему плану вакцинации.

Швеция уже в июне может получить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил координатор страны по вакцинации Ричард Бергстрём в беседе с газетой Aftonbladet.

"Самое раннее, что он будет одобрен в мае, мы обсудили с компанией, стоящей за "Спутником V", и они могут поставить в основном 200 000 доз в июне", — сказал специалист, отметив, что граждане, которые затянули с вакцинацией, смогут сделать прививку уже российским препаратом.

Бергстрём подчеркнул, что эффективность "Спутника V" оценивается на уровне порядка 93%, что является очень хорошим показателем. По словам координатора, российская вакцина может стать дополнением к существующему плану вакцинации. Пока не известно, будет ли ЕС заключать соответствующее соглашение, или же это сделают отдельные страны.