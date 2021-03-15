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Опубликовано 15 марта 2021, 12:23

Жители Швеции смогут привиться "Спутником V" уже в июне

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Российский препарат может стать дополнением к нынешнему плану вакцинации.

Швеция уже в июне может получить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил координатор страны по вакцинации Ричард Бергстрём в беседе с газетой Aftonbladet.

"Самое раннее, что он будет одобрен в мае, мы обсудили с компанией, стоящей за "Спутником V", и они могут поставить в основном 200 000 доз в июне", — сказал специалист, отметив, что граждане, которые затянули с вакцинацией, смогут сделать прививку уже российским препаратом.

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Бергстрём подчеркнул, что эффективность "Спутника V" оценивается на уровне порядка 93%, что является очень хорошим показателем. По словам координатора, российская вакцина может стать дополнением к существующему плану вакцинации. Пока не известно, будет ли ЕС заключать соответствующее соглашение, или же это сделают отдельные страны.

Ранее Лайф рассказывал, что ЕС рассматривает возможность переговоров по "Спутнику V". Для начала этого процесса потребуются запросы от четырёх стран.

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Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Применение российского препарата одобрило уже свыше 50 стран мира.

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Варвара Романова
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