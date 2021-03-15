Жители Швеции смогут привиться "Спутником V" уже в июне

Швеция уже в июне может получить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил координатор страны по вакцинации Ричард Бергстрём в беседе с газетой Aftonbladet.

"Самое раннее, что он будет одобрен в мае, мы обсудили с компанией, стоящей за "Спутником V", и они могут поставить в основном 200 000 доз в июне", — сказал специалист, отметив, что граждане, которые затянули с вакцинацией, смогут сделать прививку уже российским препаратом.

Бергстрём подчеркнул, что эффективность "Спутника V" оценивается на уровне порядка 93%, что является очень хорошим показателем. По словам координатора, российская вакцина может стать дополнением к существующему плану вакцинации. Пока не известно, будет ли ЕС заключать соответствующее соглашение, или же это сделают отдельные страны.

Ранее Лайф рассказывал, что ЕС рассматривает возможность переговоров по "Спутнику V". Для начала этого процесса потребуются запросы от четырёх стран.

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