Facebook пометит посты о вакцинах против ковида для борьбы с дезинформацией

В период пандемии в соцсетях появилось огромное количество фейков, касающихся вакцинации от коронавирусной инфекции. Поэтому представители Facebook решили ввести новые правила, согласно которым администрация социальной сети будет помечать посты о вакцинах с проверенной информацией.

"Мы продолжаем наращивать наши усилия по борьбе с дезинформацией о вакцинах от CoViD-19 за счёт добавления меток на посты", — указывается в сообщении на сайте компании.

Как пояснили в Facebook, метки будут содержать "достоверную информацию о безопасности вакцин от CoViD-19 от Всемирной организации здравоохранения". Отмечается, что сначала эта опция будет доступна на английском, испанском, индонезийском, португальском, арабском, а также французском языках. Вскоре будут добавлены и другие языки, подчеркнули представители соцсети.





Кроме того, Facebook также запускает информационный центр по вопросам коронавируса в Instagram. Ожидается, что там будет содержаться коронавирусная повестка дня от местных органов здравоохранения и экспертов ВОЗ.





Как сообщал Лайф, ранее администрация Facebook уже объявляла о планах удалять посты о вакцинации против коронавируса, которые посчитает ложными.

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