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Категорий: 18

В Российской армии выбрали самую красивую девушку

Также определён победитель в номинации "Фотохудожник".

15 марта 2021, 09:14
<p>Елена Толстова. Фото © <a href="http://redstar.ru/pollsarchive/2-elena-tolstova_2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Красная звезда"</a> / Кристина Калашникова</p>

Елена Толстова. Фото © Газета "Красная звезда" / Кристина Калашникова

Победу в конкурсе красоты "Мисс "Красная звезда" одержала военнослужащая Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Елена Толстова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что девушка защитила титул, который завоевала в прошлом году. Толстова проходит службу в Бологовском ракетном соединении. В Вооружённых силах РФ она служит на протяжении шести лет, кроме того, занимается спортом и обладает первым разрядом по лёгкой атлетике.

  • Фото © VK / Елена Толстова
    Фото © VK / Елена Толстова
  • Фото © VK / Елена Толстова
    Фото © VK / Елена Толстова
  • Фото © VK / Елена Толстова
    Фото © VK / Елена Толстова
  • Фото © VK / Елена Толстова
    Фото © VK / Елена Толстова

Фото © VK / Елена Толстова

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Победу в номинации "Фотомастерство" одержала Кристина Калашникова. В скором времени девушкам будут вручены свидетельства и ценные подарки от редакции главного печатного органа ВС РФ газеты "Красная звезда".

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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