В Российской армии выбрали самую красивую девушку

Победу в конкурсе красоты "Мисс "Красная звезда" одержала военнослужащая Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Елена Толстова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что девушка защитила титул, который завоевала в прошлом году. Толстова проходит службу в Бологовском ракетном соединении. В Вооружённых силах РФ она служит на протяжении шести лет, кроме того, занимается спортом и обладает первым разрядом по лёгкой атлетике.