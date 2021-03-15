В Российской армии выбрали самую красивую девушку
Также определён победитель в номинации "Фотохудожник".
Елена Толстова. Фото © Газета "Красная звезда" / Кристина Калашникова
Победу в конкурсе красоты "Мисс "Красная звезда" одержала военнослужащая Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Елена Толстова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что девушка защитила титул, который завоевала в прошлом году. Толстова проходит службу в Бологовском ракетном соединении. В Вооружённых силах РФ она служит на протяжении шести лет, кроме того, занимается спортом и обладает первым разрядом по лёгкой атлетике.
Победу в номинации "Фотомастерство" одержала Кристина Калашникова. В скором времени девушкам будут вручены свидетельства и ценные подарки от редакции главного печатного органа ВС РФ газеты "Красная звезда".
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Ранее Лайф сообщал, что 22-летняя Алина Санько, два года носившая титул "Мисс Россия", поборется за "Мисс Вселенная".
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