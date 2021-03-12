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"Самая красивая стюардесса России" примерила откровенный образ домохозяйки, несмотря на беременность

Поклонники единогласно считают, что положение девушки лишь на пользу её фигуре.

12 марта 2021, 12:27

Фото © Instagram / alenastewardess

Внешние данные 25-летней Алёны Глуховой из Санкт-Петербурга позволили бы ей покорять подиумы, но девушка выбрала другую профессию — посвятила себя небу. Однако её красота всё равно не осталась незамеченной. Алёна — обладательница титула "Вице-мисс мира" в топе самых красивых стюардесс.

Фото © Instagram / alenastewardess

Фото © Instagram / alenastewardess

К тому же девушку называют самой красивой бортпроводницей России, и она не устаёт раз за разом это подтверждать. Алёна поделилась в "Инстаграме" откровенной фотосессией, в рамках которой позировала в образе сексуальной домохозяйки: в изящном халате, наброшенном на полуобнажённое тело, в бигуди и на шпильках.

Фото © Instagram / alenastewardess

Фото © Instagram / alenastewardess

Красавица показала свои округлившиеся за время беременности формы, которые подчёркивало ажурное нижнее бельё. Ранее Алёна признавалась, что набрала 10 кг. Но подписчикам её фигура стала нравиться ещё больше. Они поставили снимкам более 36 тыс. лайков, заявив, что девушка достойна блистать на обложках глянца.

Какая же вы куколка !❤️

rigik7

Фото © Instagram / alenastewardess

Фото © Instagram / alenastewardess

Мегасексуальная 😍😍😍

wifemillionaire

Срочно в глянец🔥🔥🔥🔥

kasseapey2018

Также стюардесса ответила на упрёки в том, что она всё романтизирует. Девушка призналась, что старается смотреть на жизнь позитивно, несмотря на то что и у неё бывают неудачные дни. "Но 80% своей повседневной жизни я мыслю позитивно. Я просто не разрешаю дурным мыслям поселяться в голове. Стакан всегда наполовину полон — это про меня", — поделилась красавица.

Баскетболистка ростом 2 м надела прозрачное бельё, показав, в чём особенная прелесть высоких девушек

Баскетболистка ростом 2 м надела прозрачное бельё, показав, в чём особенная прелесть высоких девушек

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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