"Самая красивая стюардесса России" примерила откровенный образ домохозяйки, несмотря на беременность
Поклонники единогласно считают, что положение девушки лишь на пользу её фигуре.
Внешние данные 25-летней Алёны Глуховой из Санкт-Петербурга позволили бы ей покорять подиумы, но девушка выбрала другую профессию — посвятила себя небу. Однако её красота всё равно не осталась незамеченной. Алёна — обладательница титула "Вице-мисс мира" в топе самых красивых стюардесс.
К тому же девушку называют самой красивой бортпроводницей России, и она не устаёт раз за разом это подтверждать. Алёна поделилась в "Инстаграме" откровенной фотосессией, в рамках которой позировала в образе сексуальной домохозяйки: в изящном халате, наброшенном на полуобнажённое тело, в бигуди и на шпильках.
Красавица показала свои округлившиеся за время беременности формы, которые подчёркивало ажурное нижнее бельё. Ранее Алёна признавалась, что набрала 10 кг. Но подписчикам её фигура стала нравиться ещё больше. Они поставили снимкам более 36 тыс. лайков, заявив, что девушка достойна блистать на обложках глянца.
Какая же вы куколка !❤️
Мегасексуальная 😍😍😍
Срочно в глянец🔥🔥🔥🔥
Также стюардесса ответила на упрёки в том, что она всё романтизирует. Девушка призналась, что старается смотреть на жизнь позитивно, несмотря на то что и у неё бывают неудачные дни. "Но 80% своей повседневной жизни я мыслю позитивно. Я просто не разрешаю дурным мыслям поселяться в голове. Стакан всегда наполовину полон — это про меня", — поделилась красавица.
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