Итальянского певца Джанни Моранди госпитализировали после падения в костёр

Известный итальянский певец Джанни Моранди попал в больницу с сильными ожогами рук и ног. Его госпитализировали в ожоговый центр города Чезена, сообщила La Repubblica.

ЧП произошло в его доме, расположенном в городке Сан-Ладзаро-ди-Савена под Болоньей. Работая в саду, Моранди занимался обрезкой ветвей кустарника. Он пытался сжечь срезанные части на костре, но поскользнулся и упал в огонь.

Жизни музыканта ничего не угрожает. Пострадали руки и ноги артиста. По словам родственников Моранди, певец смог быстро прийти в себя и уже пофотографировался с сотрудниками больницы.

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