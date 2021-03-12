Итальянского певца Джанни Моранди госпитализировали после падения в костёр
Его жизни ничего не угрожает.
Фото © Facebook / giannimorandiofficial
Известный итальянский певец Джанни Моранди попал в больницу с сильными ожогами рук и ног. Его госпитализировали в ожоговый центр города Чезена, сообщила La Repubblica.
ЧП произошло в его доме, расположенном в городке Сан-Ладзаро-ди-Савена под Болоньей. Работая в саду, Моранди занимался обрезкой ветвей кустарника. Он пытался сжечь срезанные части на костре, но поскользнулся и упал в огонь.
Жизни музыканта ничего не угрожает. Пострадали руки и ноги артиста. По словам родственников Моранди, певец смог быстро прийти в себя и уже пофотографировался с сотрудниками больницы.
А недавно мошенники обокрали 22-летнего артиста Большого театра Виталия Гетманова на 480 тысяч рублей.
Выбор редакции
За день три европейских страны отказались от вакцинации населения препаратом AstraZeneca
"Взбесившаяся" буровая установка сбила с ног зазевавшегося рабочего — видео
Вдова Табакова призналась, что сначала была увлечена его сыном
Telegram заблокировал пять крупнейших ботов, собирающих персональные данные
Замужняя девушка обратилась к врачу с травмой лодыжки и узнала, что на самом деле она — мужчина
Комментариев: 0