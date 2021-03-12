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Google объяснил, почему ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"

В компании утверждают, что ограничение стояло ещё с апреля 2020 года.

12 марта 2021, 11:34
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

"Ютуб" ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину", потому что на видео демонстрировались сцены насилия. Такое объяснение РБК дали в пресс-службе Google.

"На видео было выставлено ограничение по возрасту из-за содержащихся в нём сцен насилия — изображения застреленного человека, жертв с тяжёлыми увечьями и человека в луже крови. Видео доступно к просмотру на "Ютубе", однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей", — говорится в сообщении.

"Им правда не нужна". Сенатор Цеков возмутился ограничением доступа к российскому фильму о Крыме на YouTube

"Им правда не нужна". Сенатор Цеков возмутился ограничением доступа к российскому фильму о Крыме на YouTube

Напомним, что фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" был заблокирован видеохостингом "Ютуб", который посчитал, что представленные в ленте материалы являются "неприемлемыми и оскорбительными". Впрочем, это уже не первый случай злоупотреблений со стороны "Ютуба" по отношению к России. Ранее хостинг удалил видео телеканала RT с трансляцией выступления Трампа в Орландо.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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