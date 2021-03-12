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Не пошёл в школу и решил покататься. Лайф узнал подробности жуткого ЧП в Томске, где мальчика "зажевали" ворота

По предварительным данным, ребёнок решил прокатиться на ограде и случайно перекрыл датчик.

12 марта 2021, 11:08

Фото © VK / Томская областная поисково-спасательная служба, Регион-70

Семилетний ребёнок, который оказался зажат автоматическими воротами, установленными на въезде в одном из дворов Томска, свернул с обычного маршрута и в школу не пошёл. Как рассказал Лайфу источник, в той стороне, где находятся ворота, под которые попал малыш, он вообще не должен был находиться.

Мальчику следовало идти на уроки в школу, а затем посетить продлёнку в хобби-центре. Вместо этого он отправился кататься на автоматических воротах. Как пояснил наш собеседник, он первый раз прыгнул, покатался на них, а потом подъехала машина, и ворота открылись. Ребёнок опять на них прыгнул и ногой перекрыл датчик, а в этом случае ворота идут назад. Малыша в этот момент потащило обратно и "зажевало".

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Напомним, что ребёнок в момент приезда спасателей находился в состоянии клинической смерти, он не дышал. Ему сделали непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию лёгких. После того как пульс вернулся, ребёнка экстренно доставили в детскую больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В областном госжилнадзоре уже заявили, что проведут проверку в отношении управляющей компании, в ведении которой находится двор.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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