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"Мальчик не дышал": В Томске ребёнка "зажевали" автоматические ворота — видео

Мальчик пережил клиническую смерть, но его удалось реанимировать.

12 марта 2021, 08:08

В Томске ребёнка "зажевали" автоматические ворота. Видео © LIFE

В Томске семилетний мальчик оказался зажат автоматическими воротами, установленными на въезде во двор. Ребёнок выжил, но в крайне тяжёлом состоянии был направлен в реанимацию, сообщила областная поисково-спасательная служба.

Фото © VK / Томская областная поисково-спасательная служба, Регион-70

Фото © VK / Томская областная поисково-спасательная служба, Регион-70

"На улице Елизаровых воротами зажало мальчика семи лет. Мальчика вытащили до приезда спасателей, спасатели совместно со скорой проводили реанимационные действия. Далее мальчика с травмами доставили в БСМП-2", — сообщили в ПСС.

40-летнюю британку зажало автоматическими воротами, и ей никто не сумел помочь

40-летнюю британку зажало автоматическими воротами, и ей никто не сумел помочь

Ребёнок в момент приезда спасателей находился в состоянии клинической смерти, он не дышал. Ему сделали непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию лёгких. После того как пульс вернулся, ребёнка экстренно доставили в детскую больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В областном госжилнадзоре уже заявили, что проведут проверку в отношении управляющей компании, в ведении которой находится двор.

А в Новосибирске накануне бродячая собака напала на двух малолетних девочек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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