В Роскомнадзоре заявили, что Twitter до сих пор не выходит на контакт
Ведомство готово к любому диалогу с компанией.
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В Роскомнадзоре заявили, что готовы к диалогу с Twitter, однако представители соцсети пока не выходили на контакт, ответов на запросы тоже не поступало.
"Наши претензии остаются без ответа. Никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет. В любом случае все свои встречные претензии они в любой момент могут оспорить в российском суде. Мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был", — рассказал начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.
Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера", поскольку компания систематически не исполняла требований по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле. Позднее сообщалось о проблемах с доступом к сайтам Кремля, правительства, Госдумы, Совфеда, МВД, СК и ряда министерств. Позже провайдер заявил, что неполадки возникли из-за сбоя в функционировании оборудования.
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