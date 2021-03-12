В Роскомнадзоре заявили, что Twitter до сих пор не выходит на контакт

В Роскомнадзоре заявили, что готовы к диалогу с Twitter, однако представители соцсети пока не выходили на контакт, ответов на запросы тоже не поступало.

"Наши претензии остаются без ответа. Никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет. В любом случае все свои встречные претензии они в любой момент могут оспорить в российском суде. Мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был", — рассказал начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.