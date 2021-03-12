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В Роскомнадзоре заявили, что Twitter до сих пор не выходит на контакт

Ведомство готово к любому диалогу с компанией.

12 марта 2021, 08:07

Фото © Shutterstock

В Роскомнадзоре заявили, что готовы к диалогу с Twitter, однако представители соцсети пока не выходили на контакт, ответов на запросы тоже не поступало.

"Наши претензии остаются без ответа. Никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет. В любом случае все свои встречные претензии они в любой момент могут оспорить в российском суде. Мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был", — рассказал начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.

Захарова потроллила Twitter, припомнив ему блокировку Трампа

Захарова потроллила Twitter, припомнив ему блокировку Трампа

Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера", поскольку компания систематически не исполняла требований по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле. Позднее сообщалось о проблемах с доступом к сайтам Кремля, правительства, Госдумы, Совфеда, МВД, СК и ряда министерств. Позже провайдер заявил, что неполадки возникли из-за сбоя в функционировании оборудования.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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