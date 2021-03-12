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ЦБ отозвал лицензию у банка "Альба альянс"

Об этом попросил единственный владелец данной организации.

12 марта 2021, 07:55

Фото © Pixabay

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Альба альянс". По величине активов данная кредитная организация занимала 282-е место в банковской системе Российской Федерации.

На сайте финансового регулятора отмечается, что единственный владелец банка направил в ЦБ ходатайство о добровольной ликвидации кредитной организации.

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А ещё Лайф рассказывал, что ЦБ отозвал лицензию у "Форбанка" и банка "Современные стандарты бизнеса". Причиной стало то, что данные организации нарушали законы, регулирующие банковскую деятельность.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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