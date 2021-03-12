Юрист дала советы, как предугадать скорое банкротство банка

Одним из главных признаков того, что банк испытывает серьёзные проблемы или не за горами его банкротство, является отказ сотрудников финансового учреждения открыть счёт для физлица или принять его деньги на вклад. Об этом агентству "Прайм" рассказала старший юрист юридического бюро "Падва и Эпштейн" Екатерина Штыкова.

В случае когда Центробанк считает, что ситуация в банке несёт угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, организации запрещают привлекать денежные средства от физических лиц. При этом обычно сотрудники учреждения не говорят об этом напрямую клиенту, а объясняют отказ другими причинами, например техническими неполадками. Кроме того, согласно закону, данные о банках, в отношении которых введён подобный запрет, публикуются и находятся в открытом доступе на сайте Банка России.

Если же банк обещает доходность существенно выше, чем средняя по рынку, это означает, что ему очень нужны деньги. В этом случае, по словам Штыковой, также можно предположить, что банк испытывает серьёзные финансовые проблемы. Юрист посоветовала изучить прессу и выяснить, не упоминается ли банк в контексте судебных разбирательств или предписаний со стороны Центробанка.

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