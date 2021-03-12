"Уральский Хатико" прождал хозяина год в Китае и умер по прилёте в Россию

Золотистый ретривер по кличке Оскар прождал своего хозяина, жителя Екатеринбурга Андрея, один год в китайской гостинице при ветеринарной клинике. Как пишет издание Е1.ru, они были разлучены из-за закрытых границ.

"В феврале прошлого года я улетел домой, не смог вернуться назад. Он всё это время находился в гостинице при ветеринарной клинике. Там за ним смотрели, и там он жил, я довольно большие деньги платил за содержание. Я собирался его перевозить в любом случае", — рассказывает владелец собаки.

Пока пёс и его хозяин были в разлуке, Андрей потратил на содержание собаки свыше двух миллионов рублей. Но перед вылетом в Россию у Оскара обнаружили рак. И, как только они встретились с Андреем, животное умерло.

"Возможно, если бы мы не улетели из Москвы, собака бы не умерла. Мы уже побежали на выход, было плевать на всё. Когда собаку получили в Кольцово, проблем не возникло. Мы думали, что всё нормально: он лежал, выглядел уставшим. Мы его напоили, повезли домой, ехать благо минут пять-семь", — рассказывает владелец собаки.

Дома пёс уже был без сознания. Его экстренно повезли в ветклинику, но спасти Оскара так и не удалось.

"Мы сразу садимся в машину, едем в ветеринарку. Ему тут же делают все процедуры, массаж сердца, уколы… Он уже не очнулся", — рассказал Андрей.

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