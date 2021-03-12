Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Уральский Хатико" прождал хозяина год в Китае и умер по прилёте в Россию

Молодой человек потратил огромную сумму денег, чтобы вернуть собаку.

12 марта 2021, 03:35
<p>Фото © Е1.ru</p>

Фото © Е1.ru

Золотистый ретривер по кличке Оскар прождал своего хозяина, жителя Екатеринбурга Андрея, один год в китайской гостинице при ветеринарной клинике. Как пишет издание Е1.ru, они были разлучены из-за закрытых границ.

"В феврале прошлого года я улетел домой, не смог вернуться назад. Он всё это время находился в гостинице при ветеринарной клинике. Там за ним смотрели, и там он жил, я довольно большие деньги платил за содержание. Я собирался его перевозить в любом случае", — рассказывает владелец собаки.

Пока пёс и его хозяин были в разлуке, Андрей потратил на содержание собаки свыше двух миллионов рублей. Но перед вылетом в Россию у Оскара обнаружили рак. И, как только они встретились с Андреем, животное умерло.

"Возможно, если бы мы не улетели из Москвы, собака бы не умерла. Мы уже побежали на выход, было плевать на всё. Когда собаку получили в Кольцово, проблем не возникло. Мы думали, что всё нормально: он лежал, выглядел уставшим. Мы его напоили, повезли домой, ехать благо минут пять-семь", — рассказывает владелец собаки.

"Магаданский Хатико" два месяца ждал хозяина на льду залива, пока его не забрали спасатели

"Магаданский Хатико" два месяца ждал хозяина на льду залива, пока его не забрали спасатели

Дома пёс уже был без сознания. Его экстренно повезли в ветклинику, но спасти Оскара так и не удалось.

"Мы сразу садимся в машину, едем в ветеринарку. Ему тут же делают все процедуры, массаж сердца, уколы… Он уже не очнулся", — рассказал Андрей.

Ранее Лайф рассказывал, что в Уфе появился свой "Хатико". Пёс уже больше двух лет ждёт умершего хозяина.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1