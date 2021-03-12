Адвокат рассказала, при каком условии могут забрать машину из-за штрафов
Нарушившим ПДД даётся 60 дней на выплату, ещё 10 суток есть на оспаривание постановления.
Фото © ТАСС / Зотов Алексей
Конфискация автомобиля из-за штрафов является крайней мерой, которую могут использовать против злостных неплательщиков. Условия для того, чтобы транспортное средство было отобрано у хозяина, назвала председатель коллегии адвокатов "Сулим и партнёры" Ольга Сулим.
В разговоре с агентством "Прайм" она отметила, что штрафы за нарушение ПДД требуется оплатить в течение 60 дней. Ещё 10 дней даётся на то, чтобы оспорить постановление. Затем, если штраф не будет оплачен по прошествии 70 суток, дело передаётся в суд.
По словам Сулим, даже когда к делу подключаются судебные приставы, у человека всё ещё есть пять дней, чтобы погасить задолженность. За уклонение от исполнения долг могут увеличить в два раза, также могут назначить арест либо обязательные работы, а средства могут взыскать со счетов должника.
"Если не удалось взыскать деньги непосредственно с должника, а долгов по штрафам накопится на 30 тысяч рублей и более, приставы могут арестовать ваше имущество, кроме машины. Она остаётся у вас и может служить средством передвижения или зарабатывания денег для погашения задолженности", — поведала адвокат.
Сулим также добавила, что автомобиль в этом случае нельзя будет продать. Изъять автомобиль могут только в крайнем случае, если владелец машины и дальше будет отказываться гасить долг.
Ранее юрист рассказал, когда автомобиль могут конфисковать за долги прежнего владельца.
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