Адвокат рассказала, при каком условии могут забрать машину из-за штрафов

Конфискация автомобиля из-за штрафов является крайней мерой, которую могут использовать против злостных неплательщиков. Условия для того, чтобы транспортное средство было отобрано у хозяина, назвала председатель коллегии адвокатов "Сулим и партнёры" Ольга Сулим.

В разговоре с агентством "Прайм" она отметила, что штрафы за нарушение ПДД требуется оплатить в течение 60 дней. Ещё 10 дней даётся на то, чтобы оспорить постановление. Затем, если штраф не будет оплачен по прошествии 70 суток, дело передаётся в суд.

По словам Сулим, даже когда к делу подключаются судебные приставы, у человека всё ещё есть пять дней, чтобы погасить задолженность. За уклонение от исполнения долг могут увеличить в два раза, также могут назначить арест либо обязательные работы, а средства могут взыскать со счетов должника.

"Если не удалось взыскать деньги непосредственно с должника, а долгов по штрафам накопится на 30 тысяч рублей и более, приставы могут арестовать ваше имущество, кроме машины. Она остаётся у вас и может служить средством передвижения или зарабатывания денег для погашения задолженности", — поведала адвокат.

Сулим также добавила, что автомобиль в этом случае нельзя будет продать. Изъять автомобиль могут только в крайнем случае, если владелец машины и дальше будет отказываться гасить долг.

Ранее юрист рассказал, когда автомобиль могут конфисковать за долги прежнего владельца.

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