На Украине вызвала скандал шведская книга — пособие для подростков про однополый секс
В ней даже есть строчки о том, как следует разрабатывать анус.
Фото © Twitter intichavezperez
На Украине издательство "Книголав" попало в скандал из-за книги шведского писателя Инди Чавеса Переса "Уважение. Парням о любви, сексе и согласии", которую оно готовит к выходу в мае этого года. Об этом пишет "Страна.ua".
Издательство получило грант на публикацию книги, но предложило исключить часть о том, где речь идёт о сексе между парнями. Там даже есть строчки, как нужно разрабатывать анус, и советы, как для этого использовать овощи. Переводчик книги культуролог Анна Топилина выступила против изменения содержания книги. Между ней и редактором Юлией Ярмоленко возник спор в социальных сетях.
"Получаю много сообщений из одной из стран, где крупный инфлюенсер проводит кампанию за удаление информации о ЛГБТ из моей книги "Уважение". Как правообладатель скажу, что этого не произойдёт", — сообщил сам автор книги, Чавес, в "Твиттере".
Ранее на Украине запретили ввоз почти миллиона книг из России. Органы цензуры считают, что издания угрожают безопасности страны.
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