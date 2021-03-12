Глава Центробанка не исключила повышения ключевой ставки в этом году

Российский Центробанк может повысить ключевую ставку в этом году, это будет зависеть от ситуации в экономике. Об этом сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы ничего не исключаем, всё зависит от данных. На сегодня мы видим устойчивое восстановление деловой активности и конечного спроса по широкому кругу секторов экономики. И отмечаем усиление инфляционного давления", — сказала Набиуллина в интервью "Известиям".

По её словам, Банк России считает возможным переход к нейтральной ставке в период до 2023 года. Целью будет не допустить избыточной инфляции.

"Когда этот переход начнётся и каким темпом будет происходить, зависит от того, как будет развиваться экономика, и здесь неправильно было бы говорить, что мы знаем, что будет в III или IV кварталах этого года или в следующем году", — пояснила Набиуллина.

Напомним, в феврале ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, на котором она держится с лета прошлого года. Вопрос о возможном изменении уровня будет поднят 19 марта, а затем 23 апреля.

В этом же интервью Набиуллина рассказала, появится ли в России купюра в 10 тысяч рублей.

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