Глава Центробанка не исключила повышения ключевой ставки в этом году
Она отметила, что "всё зависит от данных".
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Российский Центробанк может повысить ключевую ставку в этом году, это будет зависеть от ситуации в экономике. Об этом сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы ничего не исключаем, всё зависит от данных. На сегодня мы видим устойчивое восстановление деловой активности и конечного спроса по широкому кругу секторов экономики. И отмечаем усиление инфляционного давления", — сказала Набиуллина в интервью "Известиям".
По её словам, Банк России считает возможным переход к нейтральной ставке в период до 2023 года. Целью будет не допустить избыточной инфляции.
"Когда этот переход начнётся и каким темпом будет происходить, зависит от того, как будет развиваться экономика, и здесь неправильно было бы говорить, что мы знаем, что будет в III или IV кварталах этого года или в следующем году", — пояснила Набиуллина.
Напомним, в феврале ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, на котором она держится с лета прошлого года. Вопрос о возможном изменении уровня будет поднят 19 марта, а затем 23 апреля.
В этом же интервью Набиуллина рассказала, появится ли в России купюра в 10 тысяч рублей.
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