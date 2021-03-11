Набиуллина рассказала, появится ли в России купюра в 10 тысяч рублей
Она также поведала о возможности выпуска монеты в 50 рублей.
Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность выпуска монеты в 50 рублей или купюры в 10 тысяч рублей сейчас не рассматривается.
"Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей. У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и не очевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами", — сказала Набиуллина в интервью "Известиям".
При этом, как указала глава ЦБ, для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования.
"Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду", — резюмировала Эльвира Набиуллина.
Ранее глава Банка России рассказала, что привилась от коронавируса ещё в конце прошлого года.
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