Набиуллина рассказала, появится ли в России купюра в 10 тысяч рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность выпуска монеты в 50 рублей или купюры в 10 тысяч рублей сейчас не рассматривается.

"Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей. У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и не очевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами", — сказала Набиуллина в интервью "Известиям".

При этом, как указала глава ЦБ, для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования.

"Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду", — резюмировала Эльвира Набиуллина.

Ранее глава Банка России рассказала, что привилась от коронавируса ещё в конце прошлого года.

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