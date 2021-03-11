Россия опустилась на восьмое место в рейтинге УЕФА

Нидерланды обошли Россию и вышли на седьмое место в клубном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Накануне амстердамский клуб "Аякс" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы разгромил "Янг Бойз" со счётом 3:0 и принёс своей стране 0,4 балла. Теперь голландцы имеют сумму в 38,400 балла. У России, которая опустилась на восьмую строчку, этот показатель составляет 38,382.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне четыре российских клуба выступали в основных этапах еврокубков. Всего они провели 26 матчей, в которых была одержана только одна победа: "Краснодар" на групповом этапе Лиги чемпионов обыграл французский "Ренн". Именно этот клуб стал единственной командой из РФ, который выступал в весенней части еврокубков, однако уже в 1/16 финала Лиги Европы "быки" вылетели из-за загребского "Динамо".

Добавим, что таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, которые страны могут делегировать для участия в еврокубках.

Ранее сообщалось, что выездной матч сборной России в квалификации чемпионата мира 2022 года против Мальты может не состояться.

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