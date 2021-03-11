Проклятье для российских бойцов: каким получится турнир UFC без "шведского Хабиба"

Самым ожидаемым боем в США была схватка с участием Хамзата Чимаева за право ворваться в круг претендентов на титул. Но, как известно, проживающий в Швеции россиянин так и не смог совладать с последствиями коронавируса, не только снявшись со сверхважного противостояния с Леоном Эдвардсом в этот уик-энд, но и сенсационно объявив об уходе из ММА.

Правда, принять отставку Борза отказался президент UFC Дана Уайт, охарактеризовавший слова Чимаева как поспешные и необдуманные. Буквально на днях прошедший курс реабилитации боец вернулся из США в Грозный, где должен будет прийти в себя.

В турнире также должен был принять участие ещё один популярный боец — Зубайра Тухугов. Его соперником был анонсирован Рикардо Рамос. Но, увы, и тут пришло разочарование: воин из команды Хабиба Нурмагомедова снялся с этого поединка.

Не войдёт в октагон 14 марта и другой протеже Орла — Тагир Уланбеков. Дагестанский боец наилегчайшего дивизиона должен был скрестить перчатки с Матеусом Николау Перейрой, но по неизвестным причинам буквально за неделю до боя Тагир снялся с ивента. Когда мы всё же увидим Уланбекова в восьмиугольнике — пока не известно.

В отсутствие Чимаева главным событием шоу в Лас-Вегасе станет поединок с участием всё того же британца Леона Эдвардса и другого клиента Али Абдель-Азиза — Белала Мухаммада.

Третий номер рейтинга лучших полусредневесов UFC ждал Чимаева, но, так и не дождавшись хайпового бойца, согласился на поединок с занимающим тринадцатую строчку рейтинга палестинцем.

Эдвардс (18-3-0) после поражения от действующего чемпиона Камару Усмана в 2015 году набрал ход из восьми побед, находясь буквально в шаге от реванша с титулованным нигерийцем. 29-летний Рокки действительно мог стать прекрасной проверкой для Хамзата, но пока об этом остаётся только мечтать… В активе англичанина среди прочих скальпы топов Рафаэла дус Анжуса, Гуннара Нельсона, Дональда Серроне и россиянина Альберта Туменова.

Белал Мухаммад (18-3-0) имеет абсолютно идентичный Леону рекорд, но на данный момент его винстрик поскромнее и составляет только четыре поединка. В UFC палестинец с июля 2016 года, а его самыми значимыми достижениями можно назвать победы над экс-чемпионом Bellator Лайманом Гудом и Диего Лимой — родным братом действующего чемпиона Bellator Дугласа Лимы.

Безусловно, опыта у Мухаммада в разы больше, чем у Хамзата Чимаева, но ажиотажа вокруг этого боя, конечно же, заметно меньше. Эдвардс — фаворит, он должен уверенно пройти данное испытание и получить статус претендента № 1 либо вновь дать шанс россиянину.

В ко-мейн-ивенте зрителям будет представлен поединок в полутяжёлом весе между Мишей Циркуновым (15-5-0) и Раяном Спэнном (18-6-0). Латыш из Канады в последние годы заметно сдал позиции, проиграв в трёх поединках из пяти.

Мишу нокаутировали Волкан Оздемир, Гловер Тейшейра и Джонни Уокер, что определённо говорит о том, что Циркунов ненароком обзавёлся хрустальной челюстью. Спэнн также в своём последнем выступлении проиграл нокаутом Джонни Уокеру, что стоило ему обрыва восьмиматчевой победной серии. Оба бойца находятся за пределами первой десятки и, как ни крути, главный лейтмотив встречи — шанс в неё попасть.

В целом предстоящий ивент не богат на большие имена, и отсутствие российских участников не добавляет турниру привлекательности, но нельзя забывать о том, что сейчас всё ещё эпоха коронавируса и, как следствие, пустых трибун. Как бы ни пытался выкручиваться гениальный Дана Уайт, проводить шоу, к которым привыкли фанаты, пока невозможно. Но спасибо за то, что они вообще проходят!

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