Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Рублёв первым в истории дошёл до полуфинала турнира ATP, не сыграв ни одного матча

Спортсмен — в двух шагах от завоевания девятого титула в карьере.

11 марта 2021, 14:40
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/AndreyRublev97/status/1360576230521593860/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Andrey Rublev</a></p>

Фото © Twitter / Andrey Rublev

Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий восьмое место в мировом рейтинге, установил уникальное достижение на турнире Aссоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе. Из-за отказа соперников от игр он вышел в полуфинал, так и не проведя на корте ни одной минуты.

Рублёв попал в число сеяных игроков турнира и должен был стартовать сразу со второго круга. Однако его соперник Ришар Гаске из-за проблем с ногой снялся с соревнований. В четвертьфинале соперником россиянина стал венгр Мартон Фучович, но из-за травмы спины также вынужден был отказаться от борьбы.

Таким образом, Рублёв стал первым в истории ATP (основанной в 1990 году) спортсменом, кто прошёл два раунда подряд после отказа соперников. Свой первый матч россиянин проведёт завтра, 12 марта, когда встретится либо с Домиником Тимом, либо с Роберто Баутистой Агутом.

Россиянин Медведев получил более миллиона долларов за выступление на Australian Open

Россиянин Медведев получил более миллиона долларов за выступление на Australian Open

Напомним, 7 марта Рублёв обыграл Мартона Фучовича в финале турнира в Роттердаме, получив шестой титул с января 2020 года и восьмой в карьере.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1