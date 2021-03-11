Рублёв первым в истории дошёл до полуфинала турнира ATP, не сыграв ни одного матча

Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий восьмое место в мировом рейтинге, установил уникальное достижение на турнире Aссоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе. Из-за отказа соперников от игр он вышел в полуфинал, так и не проведя на корте ни одной минуты.

Рублёв попал в число сеяных игроков турнира и должен был стартовать сразу со второго круга. Однако его соперник Ришар Гаске из-за проблем с ногой снялся с соревнований. В четвертьфинале соперником россиянина стал венгр Мартон Фучович, но из-за травмы спины также вынужден был отказаться от борьбы.

Таким образом, Рублёв стал первым в истории ATP (основанной в 1990 году) спортсменом, кто прошёл два раунда подряд после отказа соперников. Свой первый матч россиянин проведёт завтра, 12 марта, когда встретится либо с Домиником Тимом, либо с Роберто Баутистой Агутом.

Напомним, 7 марта Рублёв обыграл Мартона Фучовича в финале турнира в Роттердаме, получив шестой титул с января 2020 года и восьмой в карьере.

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