Рублёв первым в истории дошёл до полуфинала турнира ATP, не сыграв ни одного матча
Спортсмен — в двух шагах от завоевания девятого титула в карьере.
Фото © Twitter / Andrey Rublev
Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий восьмое место в мировом рейтинге, установил уникальное достижение на турнире Aссоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе. Из-за отказа соперников от игр он вышел в полуфинал, так и не проведя на корте ни одной минуты.
Рублёв попал в число сеяных игроков турнира и должен был стартовать сразу со второго круга. Однако его соперник Ришар Гаске из-за проблем с ногой снялся с соревнований. В четвертьфинале соперником россиянина стал венгр Мартон Фучович, но из-за травмы спины также вынужден был отказаться от борьбы.
Таким образом, Рублёв стал первым в истории ATP (основанной в 1990 году) спортсменом, кто прошёл два раунда подряд после отказа соперников. Свой первый матч россиянин проведёт завтра, 12 марта, когда встретится либо с Домиником Тимом, либо с Роберто Баутистой Агутом.
Напомним, 7 марта Рублёв обыграл Мартона Фучовича в финале турнира в Роттердаме, получив шестой титул с января 2020 года и восьмой в карьере.
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