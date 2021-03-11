В России более 5 тысяч полных тёзок должников могут оказаться в базе судебных приставов
Решить проблему поможет ряд дополнительных идентификаторов личности, считают в ведомстве.
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Свыше пяти тысяч россиян могут попасть в базу данных судебных приставов из-за совпадения их имён с ФИО настоящих должников. Об этом сообщила первый заместитель директора ФССП России Ольга Помигалова в ходе круглого стола в Совете Федерации.
"Есть граждане, которые являются двойниками должников, у которых полностью совпадают фамилия, имя, отчество, дата рождения и место рождения. Таких граждан у нас порядка пяти-шести тысяч. По этим идентификаторам они являются полностью копией наших должников, в отношении которых производятся меры принудительного исполнения", — сказала Помигалова.
По словам замдиректора ФССП, чтобы полностью исключить возможность взыскания с человека, который не является должником, но в связи с совпадением данных "стал" им, нужно ввести обязательное содержание во всех документах, которые поступают к приставам, определённого перечня идентификаторов — это фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные или любой другой документ, удостоверяющий личность.
В то же время Помигалова отметила, что для введения дополнительных идентификаторов в тексты судебных решений потребуется сначала решить техническую проблему взаимодействия судов с госорганами, являющимися держателями персональных данных россиян, то есть "чтобы у судов была возможность получать все идентификаторы, не прося их у гражданина. Поэтому для введения в силу этой нормы предусмотрен переходный период", пояснила представитель службы.
Помигалова указала, что соответствующий законопроект был внесён в Госдуму и в настоящее время находится в правительстве. Она также добавила, что ранее требование вносить дополнительные идентификаторы в документы для судебных приставов было на законодательном уровне установлено для других госорганов, направляющих бумаги приставам.
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