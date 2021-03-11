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"Может быть 150–300 тысяч за съёмочный день": Режиссёр Шахназаров объяснил, из чего складываются зарплаты актёров

Деятель искусства отметил, что в чём-то солидарен с критикой артистов, недовольных ситуацией в стране.

11 марта 2021, 14:17
<p>Карен Шахназаров. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Карен Шахназаров. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Режиссёр Карен Шахназаров объяснил, из чего складывается заработок актёров, отметив, что он не такой большой, как может показаться обывателям.

"У артистов может быть 150–300 тысяч за съёмочный день. <...> Но они же не постоянно их получают. Артист может сняться 20 съёмочных дней за полгода или за год. И всё", — уточнил деятель искусства в интервью радио "Комсомольская правда".

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Режиссёр вспомнил слова своего коллеги Никиты Михалкова, который раскритиковал артистов, недовольных ситуацией в стране, при том что они получают по 200–300 тысяч рублей в день. Шахназаров заявил, что такая оценка не вполне соответствует действительной. Однако он во многом солидарен с позицией Михалкова и разделяет его взгляды.

Ранее Лайф рассказывал, что передача Михалкова "Бесогон" вернётся в телеэфир. Зрители смогут посмотреть на канале "Россия 24" выпуски, ранее размещённые в YouTube.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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