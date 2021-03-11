"Может быть 150–300 тысяч за съёмочный день": Режиссёр Шахназаров объяснил, из чего складываются зарплаты актёров

Режиссёр Карен Шахназаров объяснил, из чего складывается заработок актёров, отметив, что он не такой большой, как может показаться обывателям.

"У артистов может быть 150–300 тысяч за съёмочный день. <...> Но они же не постоянно их получают. Артист может сняться 20 съёмочных дней за полгода или за год. И всё", — уточнил деятель искусства в интервью радио "Комсомольская правда".

Режиссёр вспомнил слова своего коллеги Никиты Михалкова, который раскритиковал артистов, недовольных ситуацией в стране, при том что они получают по 200–300 тысяч рублей в день. Шахназаров заявил, что такая оценка не вполне соответствует действительной. Однако он во многом солидарен с позицией Михалкова и разделяет его взгляды.

Ранее Лайф рассказывал, что передача Михалкова "Бесогон" вернётся в телеэфир. Зрители смогут посмотреть на канале "Россия 24" выпуски, ранее размещённые в YouTube.

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