Кошелёк давит: почему малоизвестный актёр Трескунов вызывает режиссёра Михалкова на дуэль

Безумству безмозглых поём мы песню. Тут такое дело. Похоже, что русский кинематограф выбирается из ямы, в которой пребывал долгие годы то ли от безденежья, то ли от поколенческого перехода. Фильмы, которые мне краем глаза довелось увидеть, всё больше похожи на натуральный такой Халливуд (произносится с придыхательным г). А ещё похоже, что в индустрию пришли деньги. Причём очень много государственных денег. Но неважно пока, откуда они там пришли. Главный признак становления индустрии — сегодня грамотный режиссёр в принципе из кого угодно может сделать звезду-актёра. Скажу вам по секрету: актёрство в кино — это как бы не совсем актёрство. Вот нужно, чтобы ты сыграл крупным планом ужас и тоску: режиссёр поставит тебя в тазик со льдом с голыми ногами — и вот вам гениальная игра (кстати, реальный случай с Де Ниро).

Признаком становления индустрии является и то, что в неё приходят люди без образования, без мозгов, буквально без всего, включая талант, только потому, что они олицетворяют нужный для данного момента типаж.

С этой точки зрения, скажем, какая-нибудь, прости господи, актриса Саша Бортич или, скажем, Семён Трескунов — идеальные актёры. Отсюда — популярность, которую, впрочем, люди без IQ считают своей личной заслугой. И занятость. Не хочется никого разочаровывать, но это, конечно, полная лажа. Вот вместо актёра Семёна — образ абсолютного типового безликого мальчика, которых сейчас миллионы (вроде какого-нибудь Егора Жукова, из которого его кукловодам так и не удалось сделать политическую звезду). Типаж. Персонаж. Как угодно.

Ещё хуже, когда персонажи вдруг решают, что их мнение какое-то невлупенно важное, и начинают высказываться. Особенно на политические темы. Я ещё понимаю, когда на "Оскаре" Сьюзан Сарандон начинает двигать свою левацкую тему. Я с ней разговаривал — она невероятно интеллектуальная женщина и реально мощный профессионал, она может обосновать свою позицию. Когда модненькие персонажи начинают что-то вякать по следам обсуждений в своей узкой тусовочке, то получается Саша Бортич, вещающая про протесты в Москве с тёплого берега Мальдивских островов.

С ними даже спорить не о чем. Там нет никаких принципов. Единственное, что их может зацепить, это разговор про деньги. Про гонорары по 3–5 тысяч евро за съёмочный день. Потому что в глубине души они всё равно понимают, что это ничем не заработанные деньги. И уж тем более поговорить после этого про узника Навального, скажем, с шахтёрами, у них не получится.

Никита Сергеевич Михалков, наш реальный мегарежиссёр, знает больное место любого лицедея, поэтому у себя в передаче и назвал доходы революционной актёрской молодёжи. Ой как больно.

Не случайно актёр Семён Трескунов решил вызвать мэтра на дуэль. Ох.

Так как актёр Трескунов не смог одолеть институтский курс по причине рубки бабла, то, конечно, он не в курсе многих вещей, которые касаются такого понятия, как дуэль, и прочих проявлений человеческой культуры.

Хотя бы того, что на дуэль не может вызвать Никиту Сергеевича — который, как ни крути, дворянин — человек, стоящий на низких ступенях общественной культуры (цитата из дуэльного кодекса), например, актёр, чьё сословие нельзя было даже хоронить в пределах церковного кладбища. А какого рода дуэль себе видит актёр Трескунов в своих влажных героических снах: а) до первой крови? б) до тяжёлого ранения? с) до смерти одного из противников? Боюсь, актёр даже не знает, что такое бывает. А за кем выбор оружия, например мясорубок? Или бензопилы?

Я бы на месте мальчика Трескунова выбрал снайперскую винтовку, чтобы быть подальше от режиссёра Михалкова во время схватки. Хотя, я так понимаю, мальчик вообще не служил никогда и нигде и ничего тяжелее пениса в руках не держал, так что модель АСВК исключается.

Вообще, я и сам мужчина не мелкий, но видел Никиту Сергеевича очень близко. И я вам скажу, что я бы не стал с ним вступать в любой род физического противостояния. Это просто совет актёру Трескунову, мужчине без плеч и ростом с собаку.

Но, может быть, безумие придаёт отваги. А соцсети приучили не отвечать за базар.

Кстати, в дуэльном кодексе "неправоспособными к дуэли (чей вызов можно не принимать и кого не принято вызывать) считаются (пункт 2) сумасшедшие".

Надо было в детстве книжки читать, Семён.

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