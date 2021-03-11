Суд в Петербурге запретил несколько пабликов с АУЕ-поэзией

Петродворцовый районный суд Северной столицы запретил несколько пабликов в соцсетях об экстремистском движении АУЕ* (запрещено в России), в частности, с тюремными стихами. Об этом сообщила в четверг объединенная пресс-служба городских судов.

Иск подала прокуратура, когда сочла, что группы с блатной лирикой способны вызвать у детей "желание употребить наркотические средства, одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную продукцию". Под запретом оказались восемь групп "ВКонтакте" и несколько роликов на YouTube.

РИА Новости уточняют, что до этого аналогичные решения выносили и другие российские суды, то есть сегодняшний вердикт — это не прецедент.

Напомним, что движение АУЕ признали экстремистским на территории нашей страны летом прошлого года. Эксперты решили, что субкультура представляет угрозу жизни и здоровью граждан страны, а также обществу и государству. А первый приговор за пропаганду АУЕ был вынесен в России уже в сентябре. Один из фигурантов дела отправился за решётку на семь лет.

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