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На Кубани курица стала мамой для семерых беспризорных котят — видео

Материнский инстинкт — всё-таки великая вещь!

11 марта 2021, 14:25

На Кубани курица стала мамой для семерых беспризорных котят. Видео © Instagram / anapskoechernomore

Удивительная история произошла в анапском селе Гай-Кодзор. Там на ферме одного из местных жителей живёт курица, которая "усыновила" семерых бездомных котят.

На ролике, который снял фермер, видно, как наседка нервничает, когда у неё пытаются забрать малышей. Оберегая своих "детей", она даже укусила хозяина. В свою очередь, котята прижимаются к курице, как к маме.

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Зоолог Елена Миловидова рассказала, что такие случаи среди животных не редкость. Она отметила, что птицей движет инстинкт насиживания, подобный по сути материнскому. Очевидно, что кормление в подобном случае исключено, зато приёмная мама вполне может подарить тепло и защиту малышам, отметила специалист.

"Отнять у курицы детей — это огромный стресс, от которого котята могут заболеть и даже погибнуть. Связь между малышами и родителями сохраняется, как правило, до полного физиологического созревания", — рассказала Миловидова в интервью "КП-Кубань".

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Ранее Лайф рассказывал об удивительной истории, которая произошла в селе Азово Омской области. Там сбежавший от фермера кролик подружился с местной собакой, а после её гибели усыновил щенят.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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