50-я страна одобрила "Спутник V"
Вакцину могут применять в государствах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
Намибия стала 50-й страной, которая одобрили применения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в 50 стране – Республике Намибия. Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры. Вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек", — говорится в сообщении РФПИ.
По количеству полученных госодобрений российский препарат занимает второе место в мире.
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