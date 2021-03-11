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50-я страна одобрила "Спутник V"

Вакцину могут применять в государствах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек.

11 марта 2021, 14:27

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Намибия стала 50-й страной, которая одобрили применения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в 50 стране – Республике Намибия. Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры. Вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек", — говорится в сообщении РФПИ.

По количеству полученных госодобрений российский препарат занимает второе место в мире.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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