50-я страна одобрила "Спутник V"

Вакцину могут применять в государствах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек.

Намибия стала 50-й страной, которая одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в 50-й стране — Республике Намибия. Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры. Вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек", — говорится в сообщении РФПИ.