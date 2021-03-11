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Регион
Опубликовано 11 марта 2021, 17:27
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50-я страна одобрила "Спутник V"

Вакцину могут применять в государствах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек.

Намибия стала 50-й страной, которая одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в 50-й стране — Республике Намибия. Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры. Вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек", — говорится в сообщении РФПИ.

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По количеству полученных госодобрений российский препарат занимает второе место в мире.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев.

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Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, которую можно закапывать в нос.

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Фото © ТАСС / Щербак Александр

Александра Вишнякова
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