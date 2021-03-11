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Дания экстренно приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смертельных побочных эффектов

Ранее так же поступили Австрия, Эстония, Литва, Латвия и Люксембург.

11 марта 2021, 12:56

Фото © Pixabay

Власти Дании решили приостановить использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca из-за сообщений об образовании тромбов у людей, сделавших прививку. Об этом сообщил в своём твиттере министр здравоохранения страны Магнус Хеунике. Он отметил, что точная связь между введением вакцины и тромбозом пока не установлена, однако игнорировать этот повод для беспокойства точно не следует.

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В Австрии вакцина "Спутник V" вызвала больше доверия, чем AstraZeneca

"Вакцинация AstraZeneca приостановлена в качестве предосторожности после сигнала о возможном серьёзном побочном эффекте в виде смертельно опасных сгустков крови", — прокомментировал он.

Отметим, что случаи тромбоэмболии среди вакцинированных препаратом компании AstraZeneca также вызвали приостановку использования партии этой вакцины в Австрии, Латвии, Литве и Эстонии. В целом эта партия вакцины общим количеством в миллион доз была доставлена в семнадцать стран Евросоюза. Европейский лекарственный регулятор пока не связывает случаи тромбоэмболии у пациентов с вероятным неудовлетворительным качеством препарата или его побочными эффектами, при этом пообещал продолжить изучение партии вакцины.

Антиковидная британская вакцина AstraZeneca зарегистрирована на Украине

Антиковидная британская вакцина AstraZeneca зарегистрирована на Украине

Ранее Лайф сообщал, что в Австрии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer — BioNTech скончалось более 40 человек. Специалисты пытаются выяснить, связано ли это с вакцинацией.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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