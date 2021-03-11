Дания экстренно приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смертельных побочных эффектов
Ранее так же поступили Австрия, Эстония, Литва, Латвия и Люксембург.
Фото © Pixabay
Власти Дании решили приостановить использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca из-за сообщений об образовании тромбов у людей, сделавших прививку. Об этом сообщил в своём твиттере министр здравоохранения страны Магнус Хеунике. Он отметил, что точная связь между введением вакцины и тромбозом пока не установлена, однако игнорировать этот повод для беспокойства точно не следует.
"Вакцинация AstraZeneca приостановлена в качестве предосторожности после сигнала о возможном серьёзном побочном эффекте в виде смертельно опасных сгустков крови", — прокомментировал он.
Sundhedsmyndighederne har af forsigtighedshensyn sat vaccination med AstraZeneca i bero efter signal om en mulig alvorlig bivirkning i form af dødelige blodpropper. Det kan pt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng. Vi handler tidligt, det skal undersøges grundigt #COVID19dk— Magnus Heunicke (@Heunicke) March 11, 2021
Отметим, что случаи тромбоэмболии среди вакцинированных препаратом компании AstraZeneca также вызвали приостановку использования партии этой вакцины в Австрии, Латвии, Литве и Эстонии. В целом эта партия вакцины общим количеством в миллион доз была доставлена в семнадцать стран Евросоюза. Европейский лекарственный регулятор пока не связывает случаи тромбоэмболии у пациентов с вероятным неудовлетворительным качеством препарата или его побочными эффектами, при этом пообещал продолжить изучение партии вакцины.
Ранее Лайф сообщал, что в Австрии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer — BioNTech скончалось более 40 человек. Специалисты пытаются выяснить, связано ли это с вакцинацией.
Выбор редакции
Spiegel: Строительство "Северного потока — 2" в водах Дании возобновят на следующей неделе
Нил Ушаков призвал сделать вакцину "Спутник V" доступной в Латвии
В Белоруссии выявили первые случаи заражения "британским" коронавирусом-мутантом
Олимпийская чемпионка Светлана Журова рассказала Лайфу, смогут ли депутаты Госдумы сдать нормы ГТО
Художница в ужасе обнаружила, какого цвета стали стены в квартире курильщика, который жил там 21 год
Комментариев: 0