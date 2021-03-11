Дания экстренно приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смертельных побочных эффектов

Власти Дании решили приостановить использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca из-за сообщений об образовании тромбов у людей, сделавших прививку. Об этом сообщил в своём твиттере министр здравоохранения страны Магнус Хеунике. Он отметил, что точная связь между введением вакцины и тромбозом пока не установлена, однако игнорировать этот повод для беспокойства точно не следует.

"Вакцинация AstraZeneca приостановлена в качестве предосторожности после сигнала о возможном серьёзном побочном эффекте в виде смертельно опасных сгустков крови", — прокомментировал он.

Sundhedsmyndighederne har af forsigtighedshensyn sat vaccination med AstraZeneca i bero efter signal om en mulig alvorlig bivirkning i form af dødelige blodpropper. Det kan pt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng. Vi handler tidligt, det skal undersøges grundigt #COVID19dk — Magnus Heunicke (@Heunicke) March 11, 2021

Отметим, что случаи тромбоэмболии среди вакцинированных препаратом компании AstraZeneca также вызвали приостановку использования партии этой вакцины в Австрии, Латвии, Литве и Эстонии. В целом эта партия вакцины общим количеством в миллион доз была доставлена в семнадцать стран Евросоюза. Европейский лекарственный регулятор пока не связывает случаи тромбоэмболии у пациентов с вероятным неудовлетворительным качеством препарата или его побочными эффектами, при этом пообещал продолжить изучение партии вакцины.

Ранее Лайф сообщал, что в Австрии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer — BioNTech скончалось более 40 человек. Специалисты пытаются выяснить, связано ли это с вакцинацией.

Авторы