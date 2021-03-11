"Непарламентские выражения": Министр культуры Крыма оправдалась за мат во время выступления Аксёнова
Она отметила, что больше всех переживает в связи с этой ситуацией.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Министр культуры Крыма Арина Новосельская рассказала, что нецензурно выразилась на совещании регионального правительства по строительной отрасли из-за проблем с техникой. Инцидент произошёл во время выступления главы республики Сергея Аксёнова.
"Когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на видео-конференц-связи, у меня вырвались "непарламентские" выражения", — приводит её слова "Крым 24".
Новосельская ещё раз извинилась в связи с этой ситуацией и заметила, что больше всех переживает из-за случившегося.
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Ранее Лайф рассказывал, как ведущий новостей выругался матом в эфире российского телеканала. Вся команда, которая готовила выпуск, после инцидента лишилась работы.
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