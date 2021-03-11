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Авиадебоширкой, которую сняли с рейса Москва — Самара, оказалась звезда "Дома-2" Элен Каминская

Утро она встретила в гостинице и сняла несколько "похмельных сториз", в которых рассказала о своих ночных приключениях.

11 марта 2021, 12:25
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/black_brut/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">black_brut</a></p>

Фото © Instagram / black_brut

Неадекватной пассажиркой, из-за которой минувшей ночью задержали рейс S7 в московском аэропорту Домодедово, оказалась бывшая участница "Дома-2" Элен Каминская, которая также известна в соцсетях как Элла Корс. Как сообщает Mash, утро она встретила в гостинице и сняла несколько "похмельных сториз", в которых рассказала о своих ночных приключениях. Правда, сейчас страничка Каминской удалена или недоступна.

Скриншот страницы © Instagram / black_brut

Скриншот страницы © Instagram / black_brut

29-летняя Каминская (настоящее имя — Алёна) пришла на телестройку осенью 2016 года и закрутила роман с Александром Вейссом (если вам это о чём-то говорит).

Фото © Instagram / black_brut

Фото © Instagram / black_brut

Фото © Instagram / black_brut

Фото © Instagram / black_brut

Фото © Instagram / black_brut

Фото © Instagram / black_brut

Как оказалось, в ночь на 11 марта бывшая звезда телепроекта летела к себе домой, в Тольятти. Девушка как-то пронесла в самолёт пиво. Перед взлётом стюардесса увидела бутылку, после чего разгорелся конфликт. Агрессивная пассажирка начала ругаться матом. Из-за этого экипаж лайнера вызвал полицию. Прибывшие правоохранители сняли с рейса авиадебоширку и доставили в отдел. Вылет самолёта был задержан примерно на полчаса.

Неадекватная пассажирка с пивом обматерила стюардессу и задержала вылет из Домодедово — видео

Неадекватная пассажирка с пивом обматерила стюардессу и задержала вылет из Домодедово — видео

Ранее Лайф рассказывал о бедах другой участницы "Дома-2", 29-летней Анастасии Балинской, которая ранее уже жаловалась на неудачную ринопластику и провальную попытку её исправить. Однако ситуация становится всё хуже: у девушки началось воспаление, нос гниёт изнутри. Красавице вставляли имплантат, который не прижился. Балинская возмутилась некачественной работой хирурга и в подтверждение своих слов выложила пугающие фото.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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