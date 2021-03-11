Нейтрализованный в Махачкале боевик готовил нападение на силовиков

Боевик из Махачкалы, которого нейтрализовали силовики, планировал нападение на правоохранителей. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Отмечается, что мужчина ранее был судим за террористические преступления. В центре столицы Дагестана уже сняли режим контртеррористической операции, введённый утром .

Ранее Лайф рассказывал, что сторонник международных террористов оказал вооружённое сопротивление при задержании — ему предложили сложить оружие, но он открыл огонь по правоохранителям. Позже его удалось нейтрализовать, на месте перестрелки со злоумышленником правоохранители нашли оружие и пояс смертника.