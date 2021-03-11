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Нейтрализованный в Махачкале боевик готовил нападение на силовиков

В центре столицы Дагестана сняли режим контртеррористической операции.

11 марта 2021, 12:47

Нейтрализованный в Махачкале боевик планировал нападение на правоохранителей. Видео © ИЦ НАК

Боевик из Махачкалы, которого нейтрализовали силовики, планировал нападение на правоохранителей. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Отмечается, что мужчина ранее был судим за террористические преступления. В центре столицы Дагестана уже сняли режим контртеррористической операции, введённый утром.

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Ранее Лайф рассказывал, что сторонник международных террористов оказал вооружённое сопротивление при задержании — ему предложили сложить оружие, но он открыл огонь по правоохранителям. Позже его удалось нейтрализовать, на месте перестрелки со злоумышленником правоохранители нашли оружие и пояс смертника.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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