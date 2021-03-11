"Салават" дожал "Трактор" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Уфимский "Салават Юлаев" стал седьмым клубом, обеспечивший себе участие в четвертьфинальном раунде Кубка Гагарина. В пятом матче 1/8 плей-офф уфимцы дома обыграли челябинский "Трактор" (3:2) и выиграли серию с общим счётом 4-1.

Для "Салавата" пятая игра серии складывалась весьма неплохо. К середине второго периода уфимцы вели со счётом 2:0, в обоих взятиях ворот реализовав лишнего игрока. Голами у хозяев отметились Тему Хартикайнен (10') и Сакари Маннинен (26').

Однако отступать "Трактору" было некуда, ведь четвёртое поражение в серии отправляло челябинских хоккеистов на каникулы. И они не отступили. Сначала Игорь Полыгалов в середине второго периода сократил отставание, а затем на экваторе заключительной двадцатиминутки Александр Авцин в большинстве восстановил равновесие в счёте.

Но дотянуть до овертайма челябинцам было не суждено — за двадцать секунд до конца основного времени матча в ворота "Трактора" был назначен штрафной бросок, который безупречно исполнил Маркус Гранлунд, тем самым принеся "Салавату" путёвку в четвертьфинал.

Своего соперника во втором раунде "Салават" узнает по завершении серии между "Металлургом" и Барысом" (текущий счёт побед 3-2).

Напомним, ранее в четвертьфинал турнира пробились ЦСКА, "Ак Барс", Авангард", "Динамо" М, СКА, "Локомотив".

КХЛ. Кубок Гагарина. Первый раунд

"Салават Юлаев" – "Трактор" — 3:2 (1:0; 1:1; 1:1), в серии — 4-1

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