Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Министр спорта опроверг слухи о своей отставке — видео

Глава ведомства отметил, что произошедшее "бодрит и заставляет задуматься".

11 марта 2021, 11:55

Министр спорта РФ Олег Матыцин опроверг слухи о своей отставке. Видео © LIFE

Министр спорта России Олег Матыцин в беседе с журналистами опроверг информацию о своей отставке.

"Абсолютно никакой почвы нет, я вообще не знаю. Новость оказалась нежизнеспособной. Мы продолжаем активно работать, и Министерство спорта идёт намеченным курсом. <...> Я заявление об отставке не писал", — сказал министр.

Глава Минспорта также отметил, что эта ситуация "бодрит и заставляет задумываться". Он подчеркнул, что, вероятно, нужно активнее общаться со СМИ.

Президент Армении отказался назначать нового главу Генштаба, кандидатуру которого предложил Пашинян

Президент Армении отказался назначать нового главу Генштаба, кандидатуру которого предложил Пашинян

Матыцин занимает пост министра спорта РФ с января 2020 года. А с 2015 года он является президентом Международной федерации университетского спорта.

Ранее Лайф рассказывал, что глава Минспорта поддержал идею замены российского гимна на Олимпиаде на "Катюшу". Такое предложение выдвинули в комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Министр спорта отреагировал на отказ боксёров выступать на ОИ-2020 без флага

11 декабря, 11:22

СКР показал кадры задержания главы Минздрава Республики Алтай, заподозренного в получении крупных взяток

вчера в 10:26

Олимпийская чемпионка Светлана Журова рассказала Лайфу, смогут ли депутаты Госдумы сдать нормы ГТО

сегодня в 12:58

Дания экстренно приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смертельных побочных эффектов

сегодня в 12:56

Художница в ужасе обнаружила, какого цвета стали стены в квартире курильщика, который жил там 21 год

сегодня в 13:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1