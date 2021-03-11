Министр спорта опроверг слухи о своей отставке — видео
Глава ведомства отметил, что произошедшее "бодрит и заставляет задуматься".
Министр спорта РФ Олег Матыцин опроверг слухи о своей отставке. Видео © LIFE
Министр спорта России Олег Матыцин в беседе с журналистами опроверг информацию о своей отставке.
"Абсолютно никакой почвы нет, я вообще не знаю. Новость оказалась нежизнеспособной. Мы продолжаем активно работать, и Министерство спорта идёт намеченным курсом. <...> Я заявление об отставке не писал", — сказал министр.
Глава Минспорта также отметил, что эта ситуация "бодрит и заставляет задумываться". Он подчеркнул, что, вероятно, нужно активнее общаться со СМИ.
Матыцин занимает пост министра спорта РФ с января 2020 года. А с 2015 года он является президентом Международной федерации университетского спорта.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Минспорта поддержал идею замены российского гимна на Олимпиаде на "Катюшу". Такое предложение выдвинули в комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).
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