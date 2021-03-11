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Табаков бы похвалил: Зудина объяснила, почему не стесняется эротических сцен

Несмотря на возраст, 55-летняя артистка находится в прекрасной форме.

11 марта 2021, 11:48
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B-T_KuQnCBs/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marinazudina_official</a></p>

Фото © Instagram / marinazudina_official

Вдова народного артиста СССР Олега Табакова, актриса Марина Зудина даже на шестом десятке не стесняется сниматься в откровенных сценах. Наглядно она это продемонстрировала в нашумевшем сериале "Содержанки". Однако, по словам Зудиной, после смелого шага многих стало интересовать, как бы Табаков отреагировал на столь раскрепощённую роль.

"Олег Павлович точно бы сказал, что я в хорошей физической форме", пояснила актриса в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

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Также Зудину совершенно не смущает тот факт, что её воспринимают как вдову известного режиссёра, а не как самодостаточную единицу. Она отметила, что изначально знала, на что идёт, когда у неё завязывались отношения с Табаковым. Вместе с тем народная артистка РФ напомнила о том, что у неё есть 25-летний сын и 15-летняя дочка. В частности, ради них она старается хорошо выглядеть.

"Насколько это возможно, стараюсь молодо выглядеть, я в хорошей физической форме, я слежу за собой. Им это важно, потому что я у них одна", — добавила Зудина.

Напомним, Олег Табаков скончался три года назад на 83-м году жизни. Последние несколько месяцев он провёл в больнице. Врачи поставили ему диагноз "сепсис".

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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