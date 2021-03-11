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Встреча сборной России в квалификации ЧМ-2022 оказалась под угрозой срыва

Всё из-за запрета на проведение спортивных мероприятий в одной из стран.

11 марта 2021, 20:10
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Выездной матч сборной России в квалификации чемпионата мира 2022 года против Мальты может не состояться. Об этом пишет "Спорт-Экспресс", ссылаясь на мальтийских журналистов.

Как уточняется, до 11 апреля в этой стране действует полный запрет на проведение спортивных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Футбольная ассоциация Мальты попросила власти сделать исключение, чтобы матч с Россией всё же состоялся, но ответ пока не получен. Ещё одним вариантом является перенос поединка в другую страну, но для этого местным футбольным чиновникам нужно найти деньги.

Добавим, что матч между сборными Мальты и России должен стать для команды Станислава Черчесова первым в квалификации ЧМ-2022. Игра намечена на 24 марта. 27 марта должна состояться домашняя игра нашей сборной со Словенией, а 30 марта сборную России ждёт выездной поединок со Словакией. Также в нашей группе отбора на мировое первенство находятся сборные Хорватии и Кипра.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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