Центробанк предложил ещё один способ борьбы с мошенниками

"Эта работа ведётся, сейчас временные границы по этой работе я не скажу, потому что она требует внесения изменений, скорее всего, не столько в профильные законы, которые находятся в компетенции ЦБ или Минфина, а немножко в другое законодательство. Очевидно, в законодательство о защите прав потребителей. Поэтому цель такая есть, в путь уже пошли, когда будет результат — пока не скажу", — сказал Сычёв в интервью РБК.