Центробанк предложил ещё один способ борьбы с мошенниками
За год преступники крадут со счетов граждан миллиарды рублей.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Банк России намерен добиться, чтобы финансово-кредитные учреждения ограничивали дистанционный доступ к счетам клиентов по их просьбе. По мнению первого замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артема Сычёва, это серьёзно затруднит возможность мошенников красть деньги россиян.
"Эта работа ведётся, сейчас временные границы по этой работе я не скажу, потому что она требует внесения изменений, скорее всего, не столько в профильные законы, которые находятся в компетенции ЦБ или Минфина, а немножко в другое законодательство. Очевидно, в законодательство о защите прав потребителей. Поэтому цель такая есть, в путь уже пошли, когда будет результат — пока не скажу", — сказал Сычёв в интервью РБК.
Он уточнил, что от банков для внедрения такого сервиса потребуются определённые технические доработки, а также изменение маркетинговой политики.
Основанием для такого решения в целом послужило большое количество краж с карт и счетов клиентов. По данным ЦБ, только за девять месяцев прошлого года сумма таких махинаций составила шесть с половиной миллиардов рублей.
При этом способы кражи денег россиян с каждым днём меняются. Ранее Лайф сообщал, что мошенники начали делать звонки под видом полицейских.
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