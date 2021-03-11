Шесть подростков сбежали из реабилитационного центра в Екатеринбурге
Молодые люди периодически появляются в мессенджерах.
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В Екатеринбурге из Центра социальной помощи семье и детям Чкаловского района самовольно ушли сразу шестеро подростков. Как сообщает "КП-Екатеринбург", они покинули учреждение ещё 10 марта.
"К розыску привлечены сотрудники территориальных ОВД, а также комплексные силы полиции. Подростки периодически выходят на связь посредством мессенджеров и звонков, однако возвращаться отказываются", — говорят в региональном управлении МВД.
Уточняется, что свой уход подростки объясняют желанием развлечься.
Ранее в Чите вынесли приговор подростку, который прикурил от свечи в соборе. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих.
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