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Шесть подростков сбежали из реабилитационного центра в Екатеринбурге

Молодые люди периодически появляются в мессенджерах.

11 марта 2021, 21:48

Фото © Pixabay

В Екатеринбурге из Центра социальной помощи семье и детям Чкаловского района самовольно ушли сразу шестеро подростков. Как сообщает "КП-Екатеринбург", они покинули учреждение ещё 10 марта.

"К розыску привлечены сотрудники территориальных ОВД, а также комплексные силы полиции. Подростки периодически выходят на связь посредством мессенджеров и звонков, однако возвращаться отказываются", — говорят в региональном управлении МВД.

Уточняется, что свой уход подростки объясняют желанием развлечься.

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Ранее в Чите вынесли приговор подростку, который прикурил от свечи в соборе. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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