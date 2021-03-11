"Трёх китов" Украины по возвращению Крыма назвали "сморщенными морскими коньками"
На полуострове отметили, что регион был, есть и всегда будет российским.
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План Украины по "возвращению" Крыма, состоящий из "трёх китов", ожидает фиаско. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов полуострова Роман Чегринец.
"Никаких китов я тут не вижу. Максимум сморщенный морской конёк, который готов на всё, чтобы привлечь хоть толику внимания звёздно-полосатой акулы по имени Джо. Но результат будет ожидаемый — очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью", — отметил Чегринец.
В интервью РИА "Новости" он добавил, что Крым был, есть и всегда будет российским. По его мнению, это аксиома, которую понимают и в Киеве, и в Вашингтоне.
В свою очередь депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал подобный план Украины бредом. По мнению парламентария, разговорами о возвращении Крыма власти Незалежной пытаются отвлечь внимание граждан от проблем в стране.
"Поэтому каждый день Зеленский и его окружение вспоминают Крым и пытаются показать свою работу, при этом переложить всю ответственность на своих западных хозяев", — сказал Черняк.
Утверждённый украинских план с "тремя китами" ранее пояснил глава МИД Незалежной. Он дал понять, что Киев надеется на помощь Запада.
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