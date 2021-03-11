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Власти Украины назвали "три кита" политики по "возвращению" Крыма

Киев в этом намерен опираться на сотрудничество с западными странами.

11 марта 2021, 20:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Попытки Украины добиться возвращения Крыма в состав республики будут основываться на "трёх китах". Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

По его словам, первый такой "кит" — стратегия так называемой деоккупации полуострова. Киев не принимает тот факт, что жители Крыма сами выразили желание о воссоединении с Россией, поэтому считают его "оккупированным".

"Исторический документ, который должен был быть ещё в 2014-м. Чёткий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьёзно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского", — пояснил Кулеба в "Твиттере".

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Второй "кит", по его словам, это объединение "усилий всех партнёров" Украины на базе саммита "Крымской платформы", запланированного на 23 августа.

Третий "кит" — синергия — "восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета" над полуостровом.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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