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Генерал ВСУ рассказал, почему покинувшие Крым украинцы теперь возвращаются

По его мнению, в Незалежной их никто не ждал.

11 марта 2021, 19:36
<p>Сергей Кривонос. Фото © Facebook / "<a href="https://www.facebook.com/rnbou/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Рада національної безпеки і оборони України</a>"</p>

Сергей Кривонос. Фото © Facebook / "Рада національної безпеки і оборони України"

Генерал Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос рассказал, что покинувшие Крым украинцы теперь туда возвращаются. Причины он назвал, выступая на круглом столе "Крым и Донбасс: пути возвращения".

"Почему это произошло? Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда", — заявил Сергей Кривонос.

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Он особо выделил украинских военных моряков. Когда Крым воссоединился с Россией, они покинули полуостров, но вскоре начали возвращаться.

"Их тут никто не ждал, никто не поддерживал", — уверен генерал ВСУ.

А месяц назад Кривонос рассказывал об ослаблении армии Украины и потере 70 тысяч военнослужащих.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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