Генерал ВСУ рассказал, почему покинувшие Крым украинцы теперь возвращаются
По его мнению, в Незалежной их никто не ждал.
Сергей Кривонос. Фото © Facebook / "Рада національної безпеки і оборони України"
Генерал Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос рассказал, что покинувшие Крым украинцы теперь туда возвращаются. Причины он назвал, выступая на круглом столе "Крым и Донбасс: пути возвращения".
"Почему это произошло? Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда", — заявил Сергей Кривонос.
Он особо выделил украинских военных моряков. Когда Крым воссоединился с Россией, они покинули полуостров, но вскоре начали возвращаться.
"Их тут никто не ждал, никто не поддерживал", — уверен генерал ВСУ.
А месяц назад Кривонос рассказывал об ослаблении армии Украины и потере 70 тысяч военнослужащих.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
Выбор редакции
Власти Украины назвали "три кита" политики по "возвращению" Крыма
Крымчанин с редкой болезнью мечтает стать известным стримером, чтобы помогать нуждающимся
Байден утвердил рекордный пакет мер по стимулированию экономики США на $1,9 триллиона
Встреча сборной России в квалификации ЧМ-2022 оказалась под угрозой срыва
Кардашьян приняла град за снег и рассмешила подписчиков — видео
Комментариев: 0