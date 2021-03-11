Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Фасад Казанского собора в Петербурге отреставрируют за 37 млн рублей

Средства будут выделены из городского бюджета.

11 марта 2021, 19:12
<p>Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

В Северной столице до ноября 2021 года пройдёт реставрация южного фасада Казанского собора. На работу будет выделено 37,3 миллиона рублей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Художник отреставрировал 100-летнюю статую настолько ужасно, что в Сети не верят, что такое возможно

Художник отреставрировал 100-летнюю статую настолько ужасно, что в Сети не верят, что такое возможно

Из материалов госзакупки следует, что заявки на конкурс принимаются до 8 апреля. Ожидается, что подрядчик должен заняться воссозданием резьбы по камню, восстановлением оконных и дверных конструкций. Заказчик работ — СПб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры".

Ранее Лайф рассказывал, что петербургские художники запустят по России поезд-музей с трёхмерной панорамой об истории Великой Отечественной.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Яркая победа: в Петербурге врачи спасли пациента с ковидом, сердце которого за ночь останавливалось 10 раз

сегодня в 17:18

"Поднимаем настроение". В Петербурге девушка станцевала тверк прямо у стен Казанского собора

7 января, 19:06

Цифровую картину художника Beeple продали на аукционе за $69,3 млн

сегодня в 19:06

Власти Украины назвали "три кита" политики по "возвращению" Крыма

сегодня в 20:25

Встреча сборной России в квалификации ЧМ-2022 оказалась под угрозой срыва

сегодня в 20:10

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1