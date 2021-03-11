Фасад Казанского собора в Петербурге отреставрируют за 37 млн рублей
Средства будут выделены из городского бюджета.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
В Северной столице до ноября 2021 года пройдёт реставрация южного фасада Казанского собора. На работу будет выделено 37,3 миллиона рублей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
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Из материалов госзакупки следует, что заявки на конкурс принимаются до 8 апреля. Ожидается, что подрядчик должен заняться воссозданием резьбы по камню, восстановлением оконных и дверных конструкций. Заказчик работ — СПб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры".
Ранее Лайф рассказывал, что петербургские художники запустят по России поезд-музей с трёхмерной панорамой об истории Великой Отечественной.
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