Фасад Казанского собора в Петербурге отреставрируют за 37 млн рублей

В Северной столице до ноября 2021 года пройдёт реставрация южного фасада Казанского собора. На работу будет выделено 37,3 миллиона рублей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург" .

Художник отреставрировал 100-летнюю статую настолько ужасно, что в Сети не верят, что такое возможно

Из материалов госзакупки следует, что заявки на конкурс принимаются до 8 апреля. Ожидается, что подрядчик должен заняться воссозданием резьбы по камню, восстановлением оконных и дверных конструкций. Заказчик работ — СПб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры".