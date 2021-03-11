Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"У него большое будущее": Никас Сафронов хочет поддержать школьника из Питера, победившего в конкурсе IKEA

Художник отметил, что готов подарить парню свою "книгу с фантазиями".

11 марта 2021, 19:05
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLpv5C0g9wW/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">safronov_nikas</a></p>

Фото © Instagram / safronov_nikas

Когда IKEA поддерживает детей и превращает их рисунки в некий материал, например в подушки или игрушки, это становится произведением искусства. Такое мнение Лайфу высказал художник Никас Сафронов, комментируя историю о школьнике из Питера, по мотивам работы которого компания создала собаку-русалку.

"Это замечательно, ведь он теперь получит авторские — и в целом это хорошая история. Оригинально, что IKEA поддерживает такие конкурсы и детей. Сам рисунок может быть смешным или наивным, но, когда он превращается уже в некий материал в виде подушки, это становится таким произведением искусства", — сказал Сафронов.

IKEA создала мягкую игрушку по мотивам рисунка питерского школьника

IKEA создала мягкую игрушку по мотивам рисунка питерского школьника

Он заметил, что работа мальчика близка ему по духу, ведь художник сам всегда фантазировал. Собеседник Лайфа также отметил потенциал школьника Саввы.

"Если он будет развиваться и учиться, то у него большое будущее. Надо сохранить это состояние внутренней игривости, фантазии, но приобретая при этом профессионализм. Тогда он будет делать это уже на другом уровне", — отметил Сафронов.

По словам Никаса, если мальчик решит и дальше развиваться и стать профессиональным художником, то всегда сможет рассчитывать на его поддержку. Сафронов даже выразил готовность прислать школьнику свою "книгу с фантазиями".

"Я готов научить его, как через профессионализм показать то же самое, но более высоко. А если он даже не будет художником, то у него всё равно будет эта игривость и фантазия, и это проявится во всём, чем он будет заниматься. И эта игрушка, собака-русалка, я думаю, будет иметь популярность", — добавил Сафронов.

Художник также вспомнил, что два года назад написал картину "Весна. Любовь", где изображены попугаи с головами кроликов, которые сидят на ветке, обнявшись и прижавшись друг к другу. Название этой работе выбирали дети в Интернете.

"Весна. Любовь". Фото предоставлено Лайфу Никасом Сафроновым

"Весна. Любовь". Фото предоставлено Лайфу Никасом Сафроновым

Немедленно уберите это из детской! Педиатры назвали 10 вещей, которых не должно быть в комнате малыша

Немедленно уберите это из детской! Педиатры назвали 10 вещей, которых не должно быть в комнате малыша

Ранее Лайф рассказывал, что мама проверила внутренности у резиновых игрушек для ванны, и теперь близко не подпускает к ним сына.

Авторы
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1