"У него большое будущее": Никас Сафронов хочет поддержать школьника из Питера, победившего в конкурсе IKEA

Когда IKEA поддерживает детей и превращает их рисунки в некий материал, например в подушки или игрушки, это становится произведением искусства. Такое мнение Лайфу высказал художник Никас Сафронов, комментируя историю о школьнике из Питера, по мотивам работы которого компания создала собаку-русалку.

"Это замечательно, ведь он теперь получит авторские — и в целом это хорошая история. Оригинально, что IKEA поддерживает такие конкурсы и детей. Сам рисунок может быть смешным или наивным, но, когда он превращается уже в некий материал в виде подушки, это становится таким произведением искусства", — сказал Сафронов.

Он заметил, что работа мальчика близка ему по духу, ведь художник сам всегда фантазировал. Собеседник Лайфа также отметил потенциал школьника Саввы.

"Если он будет развиваться и учиться, то у него большое будущее. Надо сохранить это состояние внутренней игривости, фантазии, но приобретая при этом профессионализм. Тогда он будет делать это уже на другом уровне", — отметил Сафронов.

По словам Никаса, если мальчик решит и дальше развиваться и стать профессиональным художником, то всегда сможет рассчитывать на его поддержку. Сафронов даже выразил готовность прислать школьнику свою "книгу с фантазиями".

"Я готов научить его, как через профессионализм показать то же самое, но более высоко. А если он даже не будет художником, то у него всё равно будет эта игривость и фантазия, и это проявится во всём, чем он будет заниматься. И эта игрушка, собака-русалка, я думаю, будет иметь популярность", — добавил Сафронов.

Художник также вспомнил, что два года назад написал картину "Весна. Любовь", где изображены попугаи с головами кроликов, которые сидят на ветке, обнявшись и прижавшись друг к другу. Название этой работе выбирали дети в Интернете.

"Весна. Любовь". Фото предоставлено Лайфу Никасом Сафроновым

Ранее Лайф рассказывал, что мама проверила внутренности у резиновых игрушек для ванны, и теперь близко не подпускает к ним сына.

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